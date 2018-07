V Čečensku sa začal súdny proces s ľudskoprávnym aktivistom

Ako prvých súd vypočúval siedmich policajtov, ktorí údajne boli pri Titijevovom zadržaní.

Groznyj 19. júla (TASR) - Na súde v Čečensku sa vo štvrtok začalo pojednávanie vo veci Ojuba Titijeva, vedúceho miestnej pobočky vplyvnej ľudskoprávnej organizácie Memorial, zadržaného v januári pre podozrenie z drogovej trestnej činnosti. Informovala o tom rozhlasová stanica Echo Moskvy. Podľa agentúry AP Titijev všetky obvinenia odmieta.



Ako prvých súd vypočúval siedmich policajtov, ktorí údajne boli pri Titijevovom zadržaní.



Policajti však počas svedeckej výpovede na súde tvrdili, že Titijeva vidia prvýkrát v živote a neboli pri jeho zadržaní.



Ich štvrtkové svedecké výpovede boli v rozpore so zápismi ich výsluchov v rámci predsúdneho vyšetrovania. Jeden z policajtov si dokonca vyžiadal tlmočníka z ruštiny, pretože tvrdil, že po rusky nevie - ukázalo sa však, že na polícii vypovedal po rusky. Nepamätal si ani to, kedy začal pracovať na polícii, akú uniformu vtedy nosil, či aké služobné vozidlá používa polícia v Čečensku.



Ako informovala agentúra AP, proces s Titijevom sa časťou ruskej verejnosti vníma ako snaha potrestať ho za jeho prácu, keďže on i organizácia Memorial často poukazujú na porušovanie zákonov najvyššími predstaviteľmi čečenského vedenia.

Západné vlády i medzinárodné ľudskoprávne organizácie sa postavili na Titijevovu obranu. Ľudskoprávni aktivisti poukazujú aj na to, že v prípade svojich kritikov sa čečenské úrady veľmi často utiekajú k taktike, keď ich v očiach verejnosti diskreditujú obvineniami o užívaní drog alebo obchodovaní s nimi.



Podľa policajného spisu sa V Titijevovom aute našli dva balíčky s marihuanou s hmotnosťou 206,9 gramu a 0,94 gramu. Titijev tvrdí, že drogy do auta podstrčili policajti, keď ho zadržali. Titijev je od januára vo vyšetrovacej väzbe.