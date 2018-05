V Moskve našli mŕtve telo niekdajšieho novinára Jurija Kotlera

Polícia predpokladá, že spáchal samovraždu.

Moskva 16. mája (TASR) - Mŕtve telo niekdajšieho novinára, člena širšieho vedenia najsilnejšej ruskej politickej strany Jednotné Rusko a viceprezidenta VTB Bank Jurija Kotlera našli v stredu v jeho bydlisku v Moskve.



Informovali o tom tamojšie médiá.



Na políciu sa v súvislosti s neschopnosťou spojiť sa s Kotlerom obrátil po troch dňoch jeho tajomník. Muži zákona následne vnikli do bytu nezvestného, ktorého tam našli so strelným zranením hlavy.



Polícia predpokladá, že Kotler, ktorý bol kedysi v službách tlačovej agentúry RIA Novosti, ale aj spravodajcom denníka The New York Times a časopisu Time a ktorý neskôr pracoval na tlačovom odbore a vo volebnom štábe Vladimira Putina, spáchal samovraždu.