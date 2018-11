V Kaliningrade otvorili obnovenú synagógu

Obnovenú synagógu v niekdajšom východopruskom meste Königsberg, súčasnom ruskom Kaliningrade, ktorú zničili pred 80 rokmi počas tzv. Krištáľovej noci, vo štvrtok slávnostne znovuotvorili.

Kaliningrad 8. novembra (TASR) - Obnovenú synagógu v niekdajšom východopruskom meste Königsberg, súčasnom ruskom Kaliningrade, ktorú zničili pred 80 rokmi počas tzv. Krištáľovej noci, vo štvrtok slávnostne znovuotvorili.



Ruský vrchný rabín Berl Lazar hovoril v tejto súvislosti o signále čulej a neohrozenej existencie židovskej komunity v krajine. "Nikto nestavia synagógy, ak sedí na zbalených kufroch," formuloval podľa tlačových agentúr TASS a DPA rabín.



Nemecko zastupoval na akte štátny minister rezortu zahraničných vecí Michael Roth.



Ako povedal, "je našou povinnosťou spoločnými spomienkami udržiavať pri živote spomienku na najtemnejšiu kapitolu nemeckých dejín". Novú synagógu, ktorá, ako poznamenal, pripomína i nemeckú históriu mesta, označil Roth za veľkolepý dôkaz návratu židovského života do Kaliningradu.



Do roku 1938 bola Nová liberálna synagóga vo vtedajšom Königsbergu duchovným centrom Židov z východného Pruska i pobaltských štátov.



Masový protižidovský pogrom, ktorý je známy pod označením Krištáľová noc, si vyžiadal životy 96 Židov, stovky zranených, Zhorelo počas neho viac ako 1000 synagóg a zničených bolo okolo 7500 židovských obchodov, ale aj školy a cintoríny. Asi 30.000 Židov zatkli a deportovali do koncentračných táborov.