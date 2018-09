Rusko: V Skripaľovom prípade sú potrebné oficiálne informácie

Gončarov poznamenal, že Británia chce o svojej pravde presvedčiť čo najviac ľudí, ale doteraz predložila len málo dôkazov svojich tvrdení.

Moskva 28. septembra (TASR) - Predseda medzinárodnej asociácie veteránov ruskej špeciálnej jednotky Alfa Sergej Gončarov považuje za predčasné veriť informáciám britských tajných služieb o údajnom treťom podozrivom v kauze pokusu o otrávenie bývalého ruského agenta Sergeja Skripaľa.



Gončarov pre rozhlasovú stancu Echo Moskvy v piatok komentoval článok britského denníka Daily Telegraph, ktorý napísal, že britské spravodajské služby a protiteroristická policajná jednotka medzičasom identifikovali aj tretieho podozrivého v prípade Skripaľ.



Podľa Telegraphu tento tretí podozrivý - údajne tiež zamestnanec GRU - navštívil Salisbury s cieľom zhromaždiť spravodajské informácie pre svojich kolegov Alexeja Petrova a Ruslana Boširova, ktorí podľa Británie pokus o otrávenie Skripaľovcov spáchali.



Sergej Gončarov súčasne uviedol, že prax vyslať pred misiou iného agenta, aby všetko pripravil vopred, existovala vždy a v mnohých tajných službách sa používa doteraz. Upozornil však, že všetko je stále v rovine "špekulácií", pretože "v súčasnosti nikto nemôže dokázať, že to boli práve títo ľudia, kto sa pokúsil otrávil Skripaľa a jeho dcéru Juliju."



Gončarov poznamenal, že Británia chce o svojej pravde presvedčiť čo najviac ľudí, ale doteraz predložila len málo dôkazov svojich tvrdení.



Londýn začiatkom septembra za páchateľov pokusu o atentát na Skripaľa a jeho dcéru označil ruských občanov Alexandra Petrov a Ruslana Boširova, ktorí sú podľa britských špeciálnych služieb agentmi ruskej vojenskej rozviedky GRU. V stredu investigatívny portál Bellingcat uviedol, že Boširov je v skutočnosti plukovník GRU a nositeľ vyznamenania Hrdina Ruskej federácie Anatolij Čepiga. Toto vyznamenanie zvyčajne udeľuje osobne ruský prezident.



K týmto zisteniam investigatívnych tímov sa v piatok vyjadril aj hovorca Kremľa Dmitrij Peskov. Uviedol, že v kauze Skripaľ sú potrebné oficiálne údaje. "Viesť diskusiu na túto tému s médiami jednoducho nie je možné," dodal. Podľa Peskova nie je možné stanoviť, do akej miery sú údaje britskej strany hodnoverné a z čoho vychádzajú. Zdôraznil, že pre objasnenie prípadu sú nutné oficiálne informácie.



"V takom citlivom prípade ako incident so Skripaľovcami nemôžeme mať za partnera médiá," vyhlásil Peskov podľa rozhlasovej stanice Echo Moskvy.