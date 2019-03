Rusko varuje USA pred pokusmi zasahovať do záležitostí Venezuely

Rusko je podporovateľom venezuelského prezidenta Nicolása Madura, ktorý odmieta výzvy zo Spojených štátov a desiatok iných krajín, aby odstúpil z funkcie.

Moskva 25. marca (TASR) - Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov v pondelok v telefonickom rozhovore s americkým ministrom zahraničných vecí Mikom Pompeom zdôraznil, že snahy Washingtonu zosnovať prevrat vo Venezuele a vyhrážky proti jej legitímnej vláde "sú v rozpore s Chartou OSN a predstavujú zjavné zasahovanie do vnútorných záležitostí suverénneho štátu."



Uvádza sa to vo vyhlásení ruského ministerstva zahraničných vecí, ktoré v pondelok zverejnila agentúra TASS. Dodala, že telefonát sa uskutočnil z iniciatívy americkej strany.



Rusko je podporovateľom venezuelského prezidenta Nicolása Madura, ktorý odmieta výzvy zo Spojených štátov a desiatok iných krajín, aby odstúpil z funkcie.



Agentúra AP v noci na pondelok informovala, že vo venezuelskom hlavnom meste Caracas pristáli cez uplynulý víkend lietadlá vyslané Ruskom v rámci pokračujúcej vojenskej spolupráce medzi týmito dvoma spojencami. Tlačová agentúra to uviedla s odvolaním sa na nedeľňajšie vyjadrenie nemenovaného venezuelského predstaviteľa.



Na návštevu Venezuely podľa neho pricestovali zástupcovia ruských ozbrojených síl, aby prerokovali záležitosti údržby výzbroje, výcviku a stratégie.



V pondelkovom vyhlásení ruského ministerstva zahraničných vecí k telefonátu šéfov diplomacií sa okrem toho uvádza, že Lavrov a Pompeo hovorili aj o situácii na Ukrajine a na Blízkom východe.



Lavrov pritom Pompea upozornil, že zámer Spojených štátov uznať izraelskú suverenitu nad Golanskými výšinami povedie k zjavnému porušovaniu medzinárodného práva, bráni urovnaniu krízy v Sýrii a zhoršuje situáciu na celom Blízkom východe.



Pokiaľ ide o Ukrajinu, Lavrov upozornil na "neprijateľnosť" situácie, keď Washington stráni režimu v Kyjeve "v jeho sabotovaní" minských mierových dohôd, ktoré majú za cieľ obnoviť mier na východe Ukrajiny.



Ruské ministerstvo vo svojom vyhlásení uviedlo, že šéfovia rezortov diplomacií konštatovali zásadné rozdiely v pozíciách Ruska a Spojených štátov, ale zhodli na pokračovaní kontaktov a výmene názorov na vývoj na medzinárodnej scéne, aj v bilaterálnych kontaktoch.