Ruské vojenské lietadlo sa zrútilo do mora, dvaja piloti sú nezvestní

Stalo sa tak počas obvyklého výcviku.

Moskva 18. októbra (TASR) - Výcvikové lietadlo ruskej armády sa zrútilo vo štvrtok do Azovského mora, dvaja piloti sú nezvestní. Informovalo o tom ruské ministerstvo obrany.



Uviedlo, že lietadlo L-39 sa zrútilo počas obvyklého výcviku nad Azovským morom. Dodalo, že piloti sa katapultovali a prebieha pátranie po nich.



L-39 Albatros je prúdové výcvikové lietadlo československej a neskôr českej výroby, ktoré prvýkrát vyvinuli v 60. rokoch 20. storočia. Niekoľko tisíc týchto strojov využíva mnoho krajín po celom svete. Rusko ich vo svojich leteckých školách takisto stále využíva, dodala tlačová agentúra AP.



Cvičné vojenské lietadlo L-39 sa pred týždňom zrútilo aj na Slovensku. Havária sa stala v stredu popoludní 10. októbra medzi Sliačom a Kováčovou. Obaja členovia posádky, ktorí sa v lietadle nachádzali, sa katapultovali a prežili. Títo piloti nasmerovali lietadlo do neobývaného priestoru. Príčinou pádu Albatrosa v katastri mesta Sliač bola technická chyba, a to zlyhanie motora.