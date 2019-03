Rusko vybaví svoj najmodernejší tank toaletou

Toaletný systém má pomôcť posádke počas dlhých misií, keď je možné uskutočniť iba niekoľko zastávok alebo vôbec žiadne.

Moskva 7. marca (TASR) - Konštruktéri nového ruského bojového tanku T-14 Armata, ktorý je vo vývoji, oznámili, že ho pre väčšie pohodlie jeho trojčlennej osádky vybavia toaletou. Pre tlačovú agentúru TASS to vo štvrtok uviedol Iľja Baranov zo spoločnosti Uralvagonzavod, ktorá tieto obrnené vozidlá vyrába.



Podľa neho má toaletný systém pomôcť posádke počas dlhých misií, keď je možné uskutočniť iba niekoľko zastávok alebo vôbec žiadne. "Veľkou nepríjemnosťou je pre nich to, že nemôžu vyhovieť svojim prirodzeným funkciám. V tankoch sú zásoby vody i potravín, avšak ďalšie užitočné vybavenie už nie," povedal Baranov.



Prototyp tanku T-14 Armata po prvý raz verejne predstavili na vojenskej prehliadke v roku 2015 v Moskve a jeho vývoj odvtedy pokračuje. Ruskí činitelia vtedy podľa spravodajskej stanice Slobodná Európa uviedli, že do roku 2020 bude v ozbrojených silách krajiny nasadených 2300 kusov týchto tankov novej generácie.



Prvé bojaschopné jednotky by mali byť zaradené do 1. gardového tankového pluku, ktorý je súčasťou 2. gardovej tamanskej motostreleckej divízie pôsobiacej v Moskovskej oblasti.