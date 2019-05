Rusko zvažuje, že rakety stredného a kratšieho doletu nezlikviduje

Ruská Štátna duma sa bude prezidentským návrhom zákona o pozastavení platnosti zmluvy zaoberať 18. júna.

Moskva 30. mája (TASR) - Výbor ruskej Štátnej dumy pre bezpečnosť a boj proti korupcii odporučil vo štvrtok prijať návrh zákona o pozastavení platnosti Zmluvy o likvidácii rakiet stredného a kratšieho doletu (INF). Informovala o tom agentúra TASS.



"Vzhľadom na ustanovenia tejto zmluvy prijatie zákona umožní prijať rovnocenné opatrenia na ochranu ruských národnobezpečnostných záujmov," uviedol výbor dolnej komory ruského parlamentu v správe podpísanej jeho predsedom Vasilijom Piskariovom.



"To znamená, že výbor Štátnej dumy pre bezpečnosť a boj proti korupcii podporuje prijatie tohto návrhu zákona," uvádza sa v správe.



Návrh zákona o pozastavení platnosti INF predložil vo štvrtok do parlamentu prezident Vladimir Putin. Na jeho základe bude mať prezident právo túto zmluvu obnoviť, napísala agentúra Interfax. Zároveň pripomenula, že 29. mája Putin vymenoval námestníka ministra zahraničných vecí Sergeja Riabkova za svojho zástupcu pri rozhodovaní o pozastavení plnenia INF zo strany Ruska.



Ruská Štátna duma sa bude prezidentským návrhom zákona o pozastavení platnosti zmluvy INF zaoberať 18. júna. Horná komora ruského parlamentu, Rada federácie, by potom mala zákon prerokúvať 26. júna.



Zmluva INF medzi ZSSR a USA bola podpísaná vo Washingtone 8. decembra 1987. Platnosť nadobudla 1. júna 1988.



Táto bilaterálna dohoda o obmedzení zbrojenia, ktorú podpísali sovietsky vodca Michail Gorbačov a vtedajší americký prezident Ronald Reagan, zakazuje obom stranám okrem iného výrobu, skúšky alebo vlastníctvo jadrových a konvenčných rakiet s plochou dráhou letu, ktoré majú stredný dolet a sú odpaľované z pevniny.



Odstúpenie od INF ako prvé ohlásili Spojené štáty, ktoré tak urobili 1. februára tohto roku. Washington v uplynulých rokoch viackrát obvinil Moskvu z porušovania tohto dokumentu. Kremeľ však tieto tvrdenia odmieta a sám vyhlasuje, že zmluvy INF sa nepridržiavajú Spojené štáty.



Putin vyhlásil, že Rusko je proti zrušeniu INF, ale v prípade odstúpenia Spojených štátov od zmluvy bude reagovať zodpovedajúcim spôsobom.