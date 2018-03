Rusko vyhostí približne 150 diplomatov z takmer 30 štátov

Celkovo 29 štátov sveta pristúpilo k vyhosteniu ruských diplomatov v reakcii na útok na Sergeja Skripaľa a jeho dcéru, ku ktorému došlo v anglickom meste Salisbury.

Moskva 29. marca (TASR) - Rusko vyhostí 150 diplomatov z takmer 30 krajín, ktoré v reakcii na útok na bývalého ruského dvojitého špióna Sergeja Skripaľa a jeho dcéru vyhostili 153 pracovníkov ruských veľvyslanectiev a konzulátov. Informoval o tom vo štvrtok denník New York Times.



Rusko vyhostí 60 amerických diplomatov a zatvorí konzulát v Petrohrade

Rusko vyhostí 60 amerických diplomatov a zatvorí americký konzulát v Petrohrade. Takisto vyhostí rovnaký počet diplomatov, koľko ich konkrétne štáty vypovedali späť do Ruska. Oznámil to vo štvrtok ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov.



Vyhostenie amerických diplomatov je reakciou na rovnaký krok Washingtonu, ktorý v pondelok (26. marca) nariadil vyhostenie 60 ruských diplomatov a zatvorenie ruského konzulátu v meste Seattle v americkom štáte Washington.



Na ruské ministerstvo zahraničných vecí bol zároveň predvolaný veľvyslanec USA v Rusku Jon Huntsman, ktorý bude oboznámený o podrobnostiach.



Americkí diplomati musia opustiť územie Ruskej federácie do 5. apríla, uviedla agentúra TASS.



Spojené štáty a ďalšie krajiny pristúpili k vyhosteniu ruských diplomatov v reakcii na útok na bývalého ruského dvojitého agenta Sergeja Skripaľa a jeho dcéru Juliju, ku ktorému došlo 4. marca v anglickom meste Salisbury. Británia z útoku, pri ktorom bola použitá nervovoparalytická látka novičok, obvinila Moskvu. Tá akúkoľvek spojitosť s prípadom Skripaľ odmieta.