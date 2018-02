Rusko vyjadrilo znepokojenie po útokoch v Sýrii

S odvolaním sa na vyhlásenie ruského ministerstva zahraničných vecí o tom informovala agentúra Reuters.

Moskva 10. februára (TASR) - Moskva vyjadrila v sobotu vážne znepokojenie nad posledným vývojom v Sýrii a vyzvala zainteresované strany, aby zachovali zdržanlivosť a zabránili ďalšej eskalácii situácie. S odvolaním sa na vyhlásenie ruského ministerstva zahraničných vecí o tom informovala agentúra Reuters.



Izraelská armáda predtým oznámila, že zostrelila v sobotu iránske bezpilotné lietadlo, ktoré zo Sýrie preniklo do vzdušného priestoru židovského štátu. Reagovala preto náletom na iránske ciele v Sýrii.



"Vyzývame všetky strany, aby zachovali zdržanlivosť a vyhli sa akýmkoľvek krokom, ktoré by mohli viesť k ešte väčšej komplikácii situácie," uviedlo ministerstvo vo vyhlásení.



Moskva zároveň zdôraznila nevyhnutnosť "bezpodmienečne rešpektovať suverenitu a územnú celistvosť Sýrie a ďalších krajín v tomto regióne".



Libanon sa v sobotu ohradil proti používaniu svojho vzdušného priestoru Izraelom na útoky v Sýrii a dodal, že podá sťažnosť na pôde Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov (BR OSN).



Rezort libanonskej diplomacie vo vyhlásení citovanom agentúrou AP podporil "zákonné" právo Sýrie zareagovať na "agresiu" Izraela. Takéto "agresívne politiky" ohrozujú podľa Bejrútu stabilitu regiónu.



Sýrska armáda poprela tvrdenia, že bezpilotné lietadlo, ktoré v sobotu vzlietlo v Sýrii, pričom ho Izrael zostrelil a označil za iránske, narušilo vzdušný priestor židovského štátu.



Zástupca veliteľa iránskych Revolučných gárd generál Hosejn Salámí sa k zostreleniu dronu odmietol vyjadriť. "Nemôžeme potvrdiť túto správu o drone, pretože Izraelčania sú klamári. Ak to Sýrčania potvrdia, aj Irán to potvrdí," uviedol Salámí, ktorého citovala agentúra Reuters.



Hovorca Izraelských obranných síl (IDF) podplukovník Jonathan Conricus pre agentúru DPA medzitým potvrdil, že stíhačka, ktorú Izrael po zlikvidovaní dronu vyslal zaútočiť na iránske ciele v Sýrii, bola podľa predbežného vyšetrovania zostrelená.