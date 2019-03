Rusko vyslalo do Caracasu lietadlá v rámci vojenskej spolupráce

Rusko je podporovateľom venezuelského prezidenta Nicolása Madura, ktorý odmieta výzvy zo Spojených štátov a desiatok iných krajín, aby odstúpil z funkcie.

Caracas 25. marca (TASR) - Vo venezuelskom hlavnom meste Caracas pristáli cez uplynulý víkend lietadlá vyslané Ruskom v rámci pokračujúcej vojenskej spolupráce medzi týmito dvoma spojencami. Tlačová agentúra to uviedla s odvolaním sa na nedeľňajšie vyjadrenie nemenovaného venezuelského predstaviteľa.



Na návštevu Venezuely podľa neho pricestovali zástupcovia ruských ozbrojených síl, aby prerokovali záležitosti údržby výzbroje, výcviku a stratégie.



Internetová stránka Flightradar24, ktorá mapuje letovú prevádzku, zachytila v sobotu presun lietadla identifikovaného ako jeden zo strojov ruských vzdušných síl po trase cez oblasť Karibiku, pričom zjavne smerovalo do Caracasu. Dopravné lietadlo typu Il-62 letelo z Moskvy cez Sýriu.



Venezuelský novinár Javier Mayorca medzitým zverejnil tvít, podľa ktorého dorazilo v sobotu do Caracasu taktiež aj ruské nákladné lietadlo s vojenským vybavením.



Uvedené informácie podľa AP nebolo možné nezávisle overiť. Spravodajcovia agentúry v nedeľu navštívili caracaské letisko, ruské lietadlá tam však nevideli.



Rusko je podporovateľom venezuelského prezidenta Nicolása Madura, ktorý odmieta výzvy zo Spojených štátov a desiatok iných krajín, aby odstúpil z funkcie. Ešte v decembri vyslalo Rusko na niekoľko dní do Venezuely dva strategické bombardéry typu Tu-160, aby tak demonštrovalo svoju podporu.



Približne 50 krajín sveta vrátane Spojených štátov podporuje namiesto Madura vodcu venezuelskej opozície Juana Guaidóa. Ten sa v januári vyhlásil za dočasného prezidenta Venezuely s odôvodnením, že vlaňajšie znovuzvolenie Madura bolo protizákonné.



Rusko vyjadruje obavy, že Spojené štáty zvažujú vojenský zásah vo Venezuele. Washington tvrdí, že v snahe zbaviť moci Madura sa zameriava na ekonomické a diplomatické prostriedky, prezident Donald Trump však vyhlásil, že v záujme ukončenia venezuelskej krízy sú "v hre všetky možnosti".