Rusko vyšle do Stredoafrickej republiky ďalšie vojenské posily

Moskva 19. októbra (TASR) - Rusko vyšle do Stredoafrickej republiky (SAR) dodatočné vojenské posily, ako aj ďalších 60 inštruktorov, ktorých úlohou bude výcvik príslušníkov tamojších ozbrojených síl. Informovala o tom v piatok agentúra Reuters.



Rusko už v tomto roku dodalo bezpečnostným silám SAR ľahké zbrane a vyslalo tam 175 vojenských i civilných inštruktorov po tom, ako dostalo výnimku zo zbrojného embarga od Organizácie Spojených národov (OSN). Cieľom je podporiť boj tamojšej vlády proti skupinám milícií.



Vojenskú dohodu, na základe ktorej Moskva zintenzívni výcvik ozbrojených síl SAR, uzavreli Rusko a SAR v auguste. Upevňujúce sa vojenské vzťahy Ruska so SAR a jeho zvýšený záujem o Afriku sa dostali do stredobodu pozornosti v júli, keď v SAR zavraždili troch ruských novinárov, ktorí tam preverovali údajnú prítomnosť ruských žoldnierov.



Podľa diplomatických a bezpečnostných zdrojov mnohí Rusi nachádzajúci sa v SAR sú zmluvnými pracovníkmi súkromných bezpečnostných služieb a ich právomoc sa rozšírila na sprostredkovanie rokovaní medzi ozbrojenými skupinami, zabezpečovanie banských projektov a poradenstvo prezidentovi SAR, dodal Reuters.