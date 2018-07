Rusko vystupňovalo kritiku Grécka po vyhostení svojich diplomatov

Ruských diplomatov vyhostili z Grécka minulý týždeň pre podozrenia, že sa podieľali na financovaní protestov proti dohode o ukončení dlhoročného sporu medzi Gréckom a Macedónskom o názve Macedónska.

Moskva 19. júla (TASR) - Rusko vystupňovalo v stredu kritiku na adresu Grécka po nedávnom vyhostení dvoch svojich diplomatov z Atén a obvinilo grécku vládu z podieľania sa na "špinavých provokáciách" v súvislosti s plánovaným vstupom Macedónska do Severoatlantickej aliancie (NATO). Informuje o tom agentúra AP.



Ruských diplomatov vyhostili z Grécka minulý týždeň pre podozrenia, že sa podieľali na financovaní protestov proti dohode o ukončení dlhoročného sporu medzi Gréckom a Macedónskom o názve Macedónska. V prípade ratifikácie dohody, podľa ktorej by sa severný sused Grécka mal v budúcnosti volať Republika Severné Macedónsko, bude mať Skopje voľnú cestu k vstupu do NATO, píše AP.



Hovorkyňa ruského ministerstva zahraničných vecí Maria Zacharovová v stredu uviedla, že Grécko vyhostením ruských diplomatov konalo pod nátlakom svojich spojencov z NATO. Kroky Grécka "nezostanú bez následkov," dodala Zacharovová bez uvedenia ďalších podrobností. Vyhostenie diplomatov zároveň označila za "surové a neoprávnené".



Od vyhostenia Rusov z Grécka, ku ktorému došlo 11. júla, nástojili grécki predstavitelia na tom, že chcú zachovať tradične priateľské vzťahy svojej krajiny s Moskvou a sú pripravení na incident zabudnúť. Najnovšie vyjadrenia Zacharovovej však vyvolalo nahnevanú reakciu gréckeho ministerstva zahraničných vecí. "Neustále nerešpektovanie Grécka musí prestať. Nikto nesmie ani nemá právo zasahovať do vnútorných záležitostí Grécka," uviedol grécky rezort diplomacie.



"Ruské úrady samotné sú si veľmi dobre vedomé toho, čo ich ľudia robia... Dôkazy, na základe ktorých Grécko konalo, boli ruským úradom prezentované včas," uvádza sa vo vyhlásení gréckeho ministerstva zahraničných vecí.



Napriek svojej podpore rozširovania NATO sa grécka ľavicovo orientovaná vláda zasadzovala za zlepšenie vzťahov Ruska a Západu, píše AP. Grécko sa nepridalo ku koordinovanému vyhosťovaniu personálu ruských veľvyslanectiev z viacerých západných krajín po marcovom otrávení bývalého ruského špióna Sergeja Skripaľa a jeho dcéry v Anglicku.



Macedónsko na minulotýždňovom summite aliancie dostalo oficiálnu pozvánku na členstvo v NATO.