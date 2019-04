Rusko je proti plánu USA na vyslanielodí NATO do Čierneho mora

Washington pracuje na balíčku opatrení, na základe ktorých sa má zintenzívniť pozorovanie a vyslať viac lodí Severoatlantickej aliancie do Čierneho mora.

Moskva 3. apríla (TASR) - Návrh Spojených štátov na vyslanie ďalších lodí NATO do Čierneho mora so zámerom zabezpečiť bezpečný prechod pre ukrajinské plavidlá a odstrašiť Rusko je v Moskve vnímaný "negatívne". Oznámil to v stredu hovorca Kremľa Dmitrij Peskov, ktorého cituje tlačová agentúra AFP.



Washington pracuje na balíčku opatrení, na základe ktorých sa má zintenzívniť pozorovanie a vyslať viac lodí Severoatlantickej aliancie do Čierneho mora. K danému kroku prišlo po vlaňajšej námornej konfrontácii medzi Moskvou a Kyjevom, uviedla vyslankyňa USA pri NATO Kay Bailey Hutchisonová.



Očakáva sa, že opatrenia budú prerokovávané počas stretnutia ministrov zahraničných vecí členských štátov NATO, ktoré sa konajú v stredu a vo štvrtok vo Washingtone.



"Nerozumieme, čo tým myslia. Situácia ohľadom Kerčského prielivu a plavby v danej oblasti je dobre známa," uviedol Peskov pre novinárov.



Námestník ruského ministra zahraničných vecí Alexander Gruško pre domáce médiá vyhlásil, že tento plán povedie iba k "zvýšeniu vojenských rizík" v regióne. "Ak bude treba z našej strany prijať dodatočné vojenské a technické opatrenia, spravíme tak," citovala Gruška tlačová agentúra Interfax.



Väčšina členských krajín NATO má spoločné obavy ohľadom Ruska, ktoré podporuje separatistov v tlejúcom konflikte na východe Ukrajiny s bilanciou približne 13.000 mŕtvych.



Ruské námorné sily minulý rok v novembri v Kerčskom prielive strieľali na tri ukrajinské vojenské lode, ktoré zadržali spolu s dvoma desiatkami námorníkov. Ukrajinské plavidlá sa pokúšali preplávať z Čierneho mora do Azovského mora.



Išlo o prvý otvorený konflikt medzi Kyjevom a Moskvou od roku 2014, keď Rusko anektovalo Krymský polostrov a na východe Ukrajiny vypuklo povstanie proruských separatistov.



"Chceme sa uistiť, že máme kapacitu na odstrašenie veľmi agresívneho Ruska," vyhlásila Hutchisonová. Podľa jej slov je pripravovaný balíček opatrení určený na "zabezpečenie bezpečného prechodu ukrajinských plavidiel cez Kerčský prieliv".



Ruský prezident Vladimir Putin otvorene povedal, že rozhodnutie Moskvy ovládnuť Krym bolo čiastočne motivované expanziou NATO do východnej Európy. Peskov nešpecifikoval, či Rusko v skutočnosti povolí lodiam NATO prechádzať cez Azovské more. Západ obviňuje Moskvu z protizákonného blokovania prístupu k Azovskému moru, ktoré využívajú Rusko i Ukrajina.