Rusko vyzvalo Bezpečnostnú radu OSN, aby odsúdila zásah v Sýrii

Moskva má podľa Nebenziu veľké pochybnosti o tom, že jediným zámerom Washingtonu v Sýrii je boj proti terorizmu.

New York 14. apríla (TASR) - Rusko v sobotu na mimoriadnom zasadaní Bezpečnostnej rady OSN, zvolanom ohľadom úderu na Sýriu, vyzvalo na odsúdenie tejto "agresie". Vyplýva to z návrhu rezolúcie, informovala stanica BBC.



Ruský veľvyslanec pri OSN Vasilij Nebenzia vyhlásil, že úder vojenskej koalície amerických, britských a francúzskych síl "ešte viac zhorší katastrofálnu humanitárnu situáciu" v Sýrii, kde už siedmy rok zúri komplikovaný konflikt.



Nebenzia dodal, že Rusko "najostrejším možným spôsobom odsudzuje" inkriminovanú operáciu, ku ktorej došlo v noci na sobotu. "USA vychádzajú v ústrety teroristom, zatiaľ čo situácia je deštruktívna. USA a ich spojenci naďalej preukazujú flagrantné prehliadanie medzinárodného práva," podotkol Nebenzia.



Návrh zmienenej rezolúcie, ktorá vyzýva BR OSN na odsúdenie vojenského zásahu v Sýrii, "je na stole a pripravený na hlasovanie", povedal na mimoriadnom zasadaní stály zástupca Ruskej federácie.



Dokument vyjadruje pobúrenie nad "agresiou voči Sýrskej arabskej republike zo strany Spojených štátov a ich spojencov, čím sa porušuje medzinárodné právo, ako aj Charta OSN". Návrh rezolúcie tiež požaduje, aby dané krajiny bezodkladne zastavili svoju ofenzívu a zdržali sa ďalšieho použitia sily v Sýrii, približuje agentúra TASS.



Moskva má podľa Nebenziu veľké pochybnosti o tom, že jediným zámerom Washingtonu v Sýrii je boj proti terorizmu. "Útoky boli zamerané aj na letiská sýrskej armády, ktoré sa používajú pri operáciách proti teroristickým organizáciám," čo iba prispieva k rozčleneniu krajiny, podotkol Nebenzia na pôde Bezpečnostnej rady OSN v New Yorku.