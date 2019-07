Rusko vyzvalo na rešpektovanie slobody plavby v Hormuzskom prielive

Peskov zdôraznil, že Kremeľ v súvislosti s pokusom o zastavenie tankera zaznamenal obvinenia britskej vlády na adresu Iránu aj popretie účasti na incidente zo strany Teheránu.

Moskva 11. júla (TASR) - Rusko vyzvalo vo štvrtok na rešpektovanie slobody moreplavby v oblasti Perzského zálivu a Hormuzského prielivu. Reagovalo tak na pokus o zastavenie britského tankera, z ktorého Británia obvinila Irán. Moskva zároveň vyzvala obe strany sporu na zdržanlivosť.



"Je potrebné zaručiť slobodu plavby v Perzskom Zálive a Hormuzskom prielive," uviedol hovorca Kremľa Dmitrij Peskov, podľa ktorého to má kľúčový význam pre globálnu ekonomiku. Cez Hormuzský prieliv sa preváža pätina svetovej produkcie ropy.



Podľa Peskova by všetky zúčastnené strany mali riešiť vzájomné spory zdržanlivo a prostredníctvom rokovaní.



Podľa britského ministerstva obrany sa tri iránske člny pokúsili v rozpore s medzinárodným právom znemožniť britskému komerčnému tankeru British Heritage plavbu cez Hormuzský prieliv. Tanker však sprevádzala fregata britského Kráľovského námorníctva, ktorá zaujala pozíciu medzi tankerom a iránskymi člnmi a vyzvala ich, aby sa vzdialili. Iránci "slovné varovanie" britskej strany poslúchli.



Iránske revolučné gardy vo štvrtok akúkoľvek účasť na incidente popreli. Opäť však pohrozili Británii odplatou za minulotýždňové zadržanie supertankera Grace 1, údajne prevážajúceho iránsku ropu do Sýrie, ku ktorému došlo vo vodách britského zámorského územia Gibraltár.



"Ak by nepriateľ dokázal čo i len trochu vyhodnotiť situáciu, nebol by to urobil," vyhlásil veliteľ námorníctva iránskych revolučných gárd Alí Fadaví na margo zadržania tankera v Gibraltári.



Británia podľa neho tento čin ešte "hlboko oľutuje". Zadržanie supertankera označil Fadaví za prejav "hlúposti", čo je podľa neho črta, ktorou sa vyznačujú americký prezident Donald Trump a do istej miery aj predstavitelia Británie.