Rusko vyzvalo NATO na nastolenie kontaktov medzi vojenskými expertmi

Rusko predložilo konkrétne návrhy na zníženie vojenskej hrozby a predchádzanie neúmyselným incidentom, uviedol ruský minister zahraničných vecí Lavrov.

Moskva 18. júla (TASR) - Rusko vyzvalo Severoatlantickú alianciu, aby sa nastolili pravidelné kontakty medzi vojenskými expertmi oboch strán v štruktúre Rady Rusko-NATO (RNC). V rozhovore pre štvrtkové vydanie nemeckého denníka Rheinische Post to uviedol ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov.



"Vychádzame z predpokladu, že v záujme predchádzania negatívnym tendenciám musia vrcholní predstavitelia z vedúcich členských krajín NATO prehodnotiť svoj súčasný postoj k budovaniu vzťahov s Ruskom. Je nevyhnutné, aby sa nastolil pravidelný kontakt medzi vojenskými expertmi v RNC," uviedol podľa tlačovej agentúry TASS šéf ruskej diplomacie.



Rusko predložilo "konkrétne návrhy na zníženie vojenskej hrozby a predchádzanie neúmyselným incidentom", dodal Lavrov. "Teraz čakáme na odpoveď NATO," poznamenal minister zahraničných vecí.



Podľa Lavrova nie je chybou Ruska, že došlo k prerušeniu činnosti RNC na vysokej a najvyššej úrovni. "Severoatlantická aliancia sa rozhodla úplne zastaviť praktickú spoluprácu a prešla k vojensko-politickému odstrašovaniu Ruska. Upozorňujem, že sa tak stalo v roku 2014, keď bol Západ krátkozraký v podpore protiústavného štátneho prevratu na Ukrajine a vtedy sa pretvaroval, že nevidí vojenskú kampaň proti obyvateľom Donbasu," tvrdí Lavrov.



Iniciatíva zameraná na normalizáciu vzťahov medzi Moskvou a NATO vrátane vyhliadok na obnovenie činnosti RNC na najvyššej úrovni by mala prísť od Aliancie, myslí si Lavrov. "My sme pripravení ísť tak ďaleko, ako budú chcieť naši kolegovia," zakončil minister.