Rusko vyzvalo USA, aby prestali porušovať zmluvu INF

Moskva 7. februára (TASR) - K zničeniu vertikálnych odpaľovacích zariadení MK-41, terčových rakiet a bezposádkových lietadiel údajne narúšajúcich Zmluvu o likvidácii rakiet stredného a kratšieho doletu (INF), vyzvali vo štvrtok Washington predstavitelia ruského ministerstva obrany. Informovala o tom spravodajská agentúra TASS.



Ruské ministerstvo obrany vo svojom vyhlásení americkej strane odporúča "prijať v čase do ukončenia platnosti zmluvy INF všetky nevyhnutné kroky vedúce k opätovnému dodržiavaniu danej zmluvy, prostredníctvom zničenia na súši umiestnených vertikálnych odpaľovacích zariadení MK-41, určených na odpaľovanie striel s plochou dráhou letu Tomahawk", ako aj niektorých typov "terčových rakiet" a "bezposádkových útočných lietadiel".



Predstaviteľ ruského rezortu obrany generál Igor Konašenkov na margo tohto vyhlásenia dodal, že "USA svojím konaním dlhodobo porušovali podmienky INF".



INF podpísali 8. decembra 1987 vtedajší lídri Sovietskeho zväzu a Spojených štátov Michail Gorbačov a Ronald Reagan. Zmluva, ktorá vstúpila do platnosti 1. júna 1988, zakazuje obom stranám okrem iného výrobu, skúšky alebo vlastníctvo jadrových a konvenčných rakiet s plochou dráhou letu, ktoré majú stredný dolet a sú odpaľované z pevniny.



Washington v uplynulých rokoch viackrát obvinil Moskvu z porušovania tohto dokumentu. Kremeľ však tieto tvrdenia odmieta a sám vyhlasuje, že zmluvy INF sa nepridržiavajú Spojené štáty.



Spojené štáty oznámili svoje odstúpenie od zmluvy 1. februára, pričom rozhodnutie Washingtonu podporila aj Severoatlantická rada (NAC) - hlavný politický orgán Severoatlantickej aliancie. Rada obvinila Moskvu z toho, že vyvinula a uviedla do funkčnosti raketový systém 9M729, nezodpovedajúci pravidlám INF.



V reakcii na rozhodnutie Washingtonu pozastavilo plnenie zmluvy 2. februára aj Rusko.