Rusko vyzýva strany bojujúce v Líbyi, aby sa zabránili krviprelievaniu

Líbya zažíva nepokoje a chaos od povstania podporovaného Severoatlantickou alianciou (NATO) v roku 2011, keď bol zvrhnutý dlhoročný diktátor Muammar Kaddáfí.

Moskva 8. apríla (TASR) - Rusko využíva všetky dostupné možnosti, aby vyzvalo bojujúce strany v Líbyi, nech sa zdržia krokov, ktoré by mohli spôsobiť krviprelievanie a smrť civilistov, uviedol v pondelok hovorca ruského prezidenta Dmitrij Peskov.



Na pravidelnom brífingu v Moskve takto Peskov reagoval na otázku, či Rusko udržiava kontakty s maršalom Chalífom Haftarom, veliteľom tzv. Líbyjskej národnej armády (LNA), a či je pripravené sprostredkovať riešenie situácie v krajine.



Námestník ruského ministra zahraničných vecí Michail Bogdanov podľa agentúry AFP predtým uviedol, že Moskva je v kontakte so všetkými stranami konfliktu v Líbyi. "Rokujeme s každým: so západom, východom i juhom," vyhlásil pre agentúru RIA Novosti a dodal, že Rusko "vyzýva všetkých na pokojné riešenie".



V blízkosti líbyjskej metropoly Tripolis sa od nedele odohrávajú urputné boje medzi jednotkami LNA a oddielmi ozbrojených síl lojálnych medzinárodne uznanej vláde národného porozumenia.



Haftarova armáda začala minulý štvrtok útok s cieľom dobyť Tripolis, kde sídli vláda národného porozumenia. Haftar podporuje konkurenčnú vládu na východe Líbye. Obe strany neskôr do bojov nasadili aj letectvo. K bojom došlo napriek výzvam OSN a Spojených štátov na okamžité prímerie.



Boje, ktoré rozpútala Haftarova armáda, si doteraz vyžiadali 32 obetí na životoch a vyše 50 zranených, informovala vláda národného porozumenia.



Odvtedy sa snažia získať moc a ovládnuť ropné náleziská dve súperiace vlády a rôzne ozbrojené skupiny, ktoré sú spojencami buď vlády v Tripolise na severozápade krajiny, alebo konkurenčnej vlády so sídlom v meste Tobruk na východe.



Moskva svojho času odsúdila Kaddáfího zosadenie, pričom zdôrazňovala, že protivládne povstanie podporované NATO povedie v krajine k novým krízam.