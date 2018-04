Rusko zabránilo teroristickým útokom IS v Rostovskej oblasti

Vyplýva to z informácií, ktoré s odvolaním sa na oficiálne zdroje FSB zverejnila tlačová agentúra Interfax a rôzne tamojšie médiá.

Moskva 17. apríla (TASR) - Ruská Federálna bezpečnostná služba (FSB) zabránila teroristickým útokom v Rostovskej oblasti. Podľa informácie zverejnenej v utorok totiž odhalila a rozbila tamojšiu bunku Islamského štátu, ktorej šéf sa zatknutiu vyhol odpálením sa. Jeho troch kolegov zadržali. Súčasne sa podarilo zaistiť viacero strelných zbraní, ručných granátov, ako aj návod na výrobu náloží.



Z dostupných informácií nevyplýva, kedy a kde došlo k operácii, pri ktorej zosnulý kládol bezpečnostným zložkám odpor a napokon sa vyhodil do vzduchu, pričom utrpel zranenia nezlučiteľné so životom.