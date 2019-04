Rusko zakáže prevádzkovanie penziónov a hostelov v obytných budovách

Penzióny a hostely sa často nachádzajú v obytných budovách v centrách miest. Poslanci tvrdia, že to porušuje práva miestnych obyvateľov.

Moskva 4. apríla (TASR) - Ruskí zákonodarcovia vo štvrtok schválili návrh zákona o zákaze prevádzkovania penziónov a hostelov v obytných budovách. Podľa expertov na cestovný ruch však toto opatrenie poškodí nízkonákladové cestovanie, informuje tlačová agentúra AFP.



Dolná komora ruského parlamentu - Štátna duma - zahlasovala v prospech zákazu "využívania rezidenčných priestorov v nájomných domoch na hotelové služby", uvádza sa na webovej stránke zmieneného zákonodarného orgánu.



Návrh zákona, ktorý úrady presadzovali už roky, počíta s implementáciou danej legislatívy od 1. októbra, po letnej sezóne.



Penzióny a hostely sa často nachádzajú v obytných budovách v centrách miest. Poslanci tvrdia, že to porušuje práva miestnych obyvateľov.



Takéto zariadenia by museli pristúpiť k značným úpravám, ak chcú spĺňať legislatívne podmienky. Týka sa to zriadenia samostatných vchodov, inštalovania protipožiarnych alarmov, zvukovej izolácie a predpísaných hygienických zariadení.



Zákaz však poškodí cestovný ruch, a to najmä v Petrohrade, druhom najväčšom ruskom meste, kde je 80 percent penziónov a hotelov situovaných v rezidenčných budovách, uviedol šéf asociácie Ligy hostelov Jevgenij Nasonov. Niektoré z nich nebudú mať inú možnosť, ako ukončiť svoju prevádzku, varoval.



"V konečnom dôsledku to bude mať dosah na zákazníka, cestovný ruch i ceny," uviedol pre AFP Nasonov.



Všeobecne sa očakáva, že návrh zákona v nastávajúcich týždňoch odobrí aj horná komora ruského parlamentu (Rada federácie) a podpíše ho ruský prezident Vladimir Putin.