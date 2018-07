Rusko zasahovalo do volieb, reagoval Trumpov kľúčový spojenec

K summitu Trumpa a Putina sa vyjadril aj ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov.

Helsinki/Washington 16. júla (TASR) - Rusko zasahovalo do prezidentských volieb v USA v roku 2016, vyhlásil v pondelok americký republikánsky senátor Orrin Hatch, ktorý je podľa CNN kľúčovým spojencom prezidenta USA Donalda Trumpa.



Ako totiž poznamenala televízia CNN, Trump po pondelkových rokovaniach v Helsinkách s ruským prezidentom Vladimirom Putinom na "výbušnej tlačovej konferencii" uviedol, že nemá dôvod si myslieť, že Rusko zasahovalo do volieb.



Hatch má ale iný názor. "Rusko zasahovalo do volieb v roku 2016. Všetky naše popredné spravodajské agentúry sa na tom zhodli. Od prezidenta nadol musíme urobiť všetko, čo je v našej moci, aby sme ochránili našu demokraciu tým, že zabezpečíme budúce voľby pred zahraničným vplyvom a zasahovaním bez ohľadu na to, čo hovorí Vladimir Putin alebo nejaký iný ruský operatívec," uviedol Hatch.



K summitu Trumpa a Putina sa vyjadril aj ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov. Vyhlásil, že rokovania boli "lepšie ako super", informovala agentúra TASS.