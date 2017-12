V Rusku zatkli muža obvineného z výbuchu v supermarkete v Petrohrade

Ruská tlačová agentúra Interfax v sobotu napísala, že podozrivým je 35-ročný obyvateľ Petrohradu, ktorý je podľa svojich slov členom tajného hnutia a užíva drogy.

Moskva 30. decembra (TASR) - Ruská hlavná domáca bezpečnostná služba (FSB) v sobotu oznámila, že zatkla muža podozrivého zo spôsobenia stredajšieho výbuchu v supermarkete v Petrohrade.



Pri útoku v priestore, kde si zákazníci odkladajú tašky, utrpelo v stredu 27. decembra zranenia 18 ľudí. Osem z nich je stále hospitalizovaných. Aktuálne informácie priniesla tlačová agentúra AP.



Federálna bezpečnostná služba (FSB) oznámila zatknutie prostredníctvom ruských tlačových agentúr, ale neuviedla totožnosť podozrivého, ani ďalšie podrobnosti o motíve jeho činu. FSB dodala, že podozrivý zorganizoval a vykonal útok sám, "na vlastnú päsť".



V piatok sa k bombovému útoku prihlásila teroristická organizácia Islamský štát (IS), uviedla americká skupina SITE, ktorá monitoruje vyhlásenia IS na internete. Avšak člen bezpečnostného výboru v dolnej komore ruského parlamentu spochybnil tvrdenie IS a dodal, že išlo zrejme len o pokus džihádistov dosiahnuť publicitu a vylepšiť si povesť po porážke v Sýrii aj Iraku.



FSB uviedla, že podozrivého odovzdala Vyšetrovaciemu výboru, najvyššie postaveného vyšetrovaciemu orgánu v Rusku. FSB sa zvyčajne sama zaoberá podozrivými teroristami a odovzdanie muža môže naznačovať, že mal iné motívy činu než terorizmus.



Ruská tlačová agentúra Interfax v sobotu napísala, že podozrivým je 35-ročný obyvateľ Petrohradu, ktorý je podľa svojich slov členom tajného hnutia a užíva drogy.



Ruský prezident Vladimir Putin už skôr označil explóziu v petrohradskom supermarkete za teroristický útok a dodal, že bezpečnostných službám nariadil, aby podozrivých na mieste zabili, ak budú klásť pri zatýkaní odpor.



Podľa vyšetrovateľov v priestore, kde si zákazníci odkladajú tašky, sa nachádzalo podomácky vyrobené výbušné zariadenie obsahujúce 200 gramov trhaviny. Nálož bola plná kovových dielov, aby napáchala čo najväčšie škody.