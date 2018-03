Rusko žiada Britániu, aby vysvetlila prehliadku ruského lietadla

Vzťahy medzi Moskvou a Londýnom sú v dôsledku kauzy Skripaľ mimoriadne napäté.

Londýn/Moskva 31. marca (TASR) - Ruské veľvyslanectvo v Londýne požiadalo britské ministerstvo zahraničných vecí o vysvetlenie prehliadky lietadla patriaceho ruskej štátnej leteckej spoločnosti Aeroflot, ku ktorej došlo v piatok na londýnskom letisku Heathrow. Informovala o tom agentúra TASS.



Denník The Telegraph s odvolaním sa na zdroje v britskej vláde v sobotnom vydaní napísal, že prehliadku lietadla vykonali príslušníci pohraničnej služby a colnej stráže.



Denník dodal, že prehliadka nesúvisela s kauzou otrávenia bývalého plukovníka ruskej vojenskej rozviedky GRU Sergeja Skripaľa a jeho dcéry Julije, ku ktorému došlo 4. marca v anglickom meste Salisbury. Podľa denníka šlo o bežnú prehliadku lietadla, ktoré priletelo z "vysoko rizikovej" krajiny.



Spoločnosť Aeroflot však deklarovala, že prehliadka, ako ju vykonali britské úrady, nezodpovedá praxi obvyklej v podobných prípadoch.



Kapitán lietadla Vitalij Mitrofanov pre televízny kanál Rossija 24 uviedol, že britskí úradníci hľadali na palube predmety, ktorých dovoz do Británie je zakázaný.



Prehliadku vykonala skupina piatich-šiestich ľudí s cvičeným psom. Kapitán dodal, že z celej posádky smel na palube zostať len on, pričom však v rozpore so zaužívanými internými pravidlami nemohol byť pri jednotlivých úkonoch britských úradníkov. Spresnil, že s prehliadkou lietadla ako kapitán súhlasil po konzultácii s ruským konzulom a v snahe ukončiť let.



Medzičasom sa toto lietadlo už vrátilo do Moskvy.



Vzťahy medzi Moskvou a Londýnom sú v dôsledku kauzy Skripaľ mimoriadne napäté. Hovorkyňa ruského ministerstva zahraničných vecí Marija Zacharovová v noci na sobotu v súvislosti s prehliadkou lietadla uviedla, že po Skripaľovej afére ide zo strany Británie o "ďalšiu provokáciu".