Rusko žiada na piatok zvolať zasadnutie BR OSN. Témou bude Sýria

Moskva 13. apríla (TASR) - Rusko žiada zvolať na piatok zasadnutie Bezpečnostnej rady OSN, na ktorom by sa malo diskutovať o situácii v Sýrii v súvislosti s možným vojenským zásahom vedeným Spojenými štátmi. Informovala o tom televízia Sky News.



Ešte pred tým to novinárom v New Yorku oznámil ruský vyslanec v newyorskom sídle OSN Vasilij Nebenzia.



Uviedol, že zasadnutie BR OSN by sa malo konať za účasti generálneho tajomníka OSN Antónia Guterresa. V rámci diskusie sa podľa ruského diplomata má posúdiť situácia súvisiaca so Sýriou a hrozba použitia sily voči Damasku zo strany USA.



Podľa agentúry TASS Nebenzia vyhlásil, že prioritou medzinárodného spoločenstva je odvrátenie konfliktu v Sýrii, ktoré sa odohráva na pozadí hrozieb zo strany Washingtonu.



Nebenzia vyhlásil, že v situácii, ktorá nastala, nemožno vylúčiť pravdepodobnosť priamej vojenskej konfrontácie medzi Ruskom a USA. Na otázku, či hovorí o vojne medzi Ruskom a USA, Nebenzia odpovedal, že "žiaľ, nič nemôžeme vylúčiť, pretože sme videli vyhlásenia z Washingtonu - boli veľmi bojovné. Oni vedia, že my tam (v Sýrii) sme, a ja verím, že bude (nadviazaný) dialóg cez príslušné kanály, aby sa zabránilo takému nebezpečenstvu".



Scenár, že USA podniknú v Sýrii útoky na ciele, kde sú aj ruské jednotky, označil Nebenzia za nepredstaviteľný.