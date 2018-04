Rusko žiada o zasadnutie Bezpečnostnej rady OSN ohľadne kauzy Skripaľ

Ambasádor vyhlásil, že zasadnutie by bolo zvolané na základe listu z 13. marca, ktorý rade zaslala britská premiérka Theresa Mayová.

New York 4. apríla (TASR) - Rusko požiadalo o štvrtkové zasadnutie Bezpečnostnej rady OSN, kde by sa diskutovalo o britských obvineniach, že Moskva použila pri útoku na bývalého dvojitého ruského špióna Sergeja Skripaľa 4. marca v Anglicku nervovoparalytickú látku. V stredu o tom informoval ruský veľvyslanec pri OSN Vasilij Nebenzia.



Ambasádor vyhlásil, že zasadnutie by bolo zvolané na základe listu z 13. marca, ktorý rade zaslala britská premiérka Theresa Mayová. V liste sa uvádzalo, že "s veľkou pravdepodobnosťou" je za útok zodpovedná Moskva.



Pätnásťčlenná rada sa na žiadosť Británie prvýkrát stretla 14. marca, aby diskutovala o útoku v anglickom meste Salisbury, pripomenula tlačová agentúra Reuters.



Bývalého dôstojníka ruskej vojenskej rozviedky GRU Skripaľa a jeho dcéru Juliju našli začiatkom marca v bezvedomí na lavičke pred obchodným centrom v Salisbury, v ktorom Skripaľ žil. Skripaľa v minulosti v Rusku usvedčili zo špionáže pre Britániu, avšak v roku 2010 ho v rámci výmeny agentov prepustili na slobodu.



Podľa Británie bola pri útoku naňho použitá nervovoparalytická látka novičok vyvinutá v bývalom Sovietskom zväze a obvinila z toho Moskvu. Rusko však akúkoľvek zodpovednosť za útok odmieta a najnovšie žiada od Londýna ospravedlnenie a odpoveď na otázku, na čom sú jeho tvrdenia založené.