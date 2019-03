Rusko žiada OBSE zaoberať sa postupom Ukrajiny voči novinárom

Prvé kolo prezidentských volieb sa na Ukrajine bude konať túto nedeľu, 31. marca.

Moskva 27. marca (TASR) - Rusko chce dosiahnuť, aby sa Organizácia pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE) oficiálne zaoberala prístupom Ukrajiny, ktorá neumožní ruským občanom zúčastniť sa ako pozorovateľom na prezidentských voľbách na Ukrajine.



Podľa agentúry TASS o tom v stredu informovala Valentina Matvijenková, predsedníčka Rady federácie, hornej komory ruského parlamentu.



Okrem volebných pozorovateľov Ukrajina neumožní monitorovať prezidentské voľby ani viacerým zahraničným novinárom. Šéf dočasnej komisie Rady federácie pre informačnú politiku a vzťahy s médiami Alexej Puškov preto navrhol informovať o tom zástupcu OBSE pre slobodu médií Harlema Désira a žiadať, aby OBSE zaujala v tejto veci stanovisko.



"Ukrajinci už skutočne prekročili všetky hranice, keď nedovolili novinárom z Rakúska a Talianska (pricestovať na voľby na Ukrajine), to znamená všetkým, ktorí sú schopní napísať pravdu, a nie poplatné články," uviedla Matvijenková, podľa ktorej Ukrajina hrubo porušila mediálne zákony, slobodu prejavu a bráni novinárom v ich práci.



Ukrajinské úrady uplynulú nedeľu zamietli vstup do krajiny novinárovi talianskej televíznej stanice RAI Marcovi Innarovi a obvinili ho zo "zaujatosti voči Ukrajine". Hovorca štátnej pohraničnej služby Ukrajiny Oleh Sloboďan povedal, že Innarovi zamietli vstup, pretože sa vo svojich správach často vyjadroval proti Ukrajine. Sloboďan takisto uviedol, že novinár nepožiadal o akreditáciu v predstihu.



Začiatkom marca Ukrajina nepovolila vstup do krajiny ani novinárovi rakúskeho verejnoprávneho rozhlasu a televízie ORF, ktorého vyhlásili "za hrozbu pre národnú bezpečnosť". Rakúsko zákaz kritizovalo a označilo ho za neprijateľnú cenzúru.



Puškov v stredu tiež upozornil na skutočnosť, že ukrajinské orgány avizovali, že nedovolia novinárom z Ruskej federácie akreditovať sa na prezidentské voľby.



Prvé kolo prezidentských volieb sa na Ukrajine bude konať túto nedeľu, 31. marca.