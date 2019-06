Rusko znepokojil plán USA nasadiť v Poľsku letku dronov

Určite nás to znepokojuje, pretože to odráža snahy o zvýšenie vojenského napätia v Európe, najmä na tzv. východnom krídle NATO, uviedol námestník ruského ministra zahraničných vecí Sergej Riabkov.

Moskva 13. júna (TASR) - Moskva je znepokojená plánom Washingtonu nasadiť v Poľsku letku dronov, uviedol vo štvrtok námestník ruského ministra zahraničných vecí Sergej Riabkov.



"Určite nás to znepokojuje, pretože to odráža snahy o zvýšenie vojenského napätia v Európe, najmä na tzv. východnom krídle NATO... Používajú sa falošné výhovorky na realizáciu programov, ktoré destabilizujú a eskalujú situáciu," uviedol Riabkov, ktorého citovala agentúra TASS.



Vojenské plány Spojených štátov a Poľska boli predmetom rokovaní prezidentov oboch krajín na stredajšej schôdzke v Bielom dome. Americký prezident Donald Trump súhlasil so zriadením základne pre ďalších 1000 príslušníkov amerických ozbrojených síl v Poľsku, pričom náklady na jej výstavbu bude hradiť poľská strana.



Poľský prezident Andrzej Duda na spoločnej tlačovej konferencii s Trumpom povedal, že z vojenského hľadiska sa prítomnosť Spojených štátov v Poľsku bude postupne zvyšovať aj naďalej. V Poľsku sa v súčasnosti nachádza približne 4000 príslušníkov amerických ozbrojených síl.



Trump, ktorý uviedol, že uvažuje o vyslaní až 2000 ďalších amerických vojakov do Poľska, neskôr povedal, že americká vojenská prítomnosť v tejto krajine predstavuje "obmedzenú silu". Trump tiež dodal, že Poľsko uskutoční nákup 32 viacúčelových bojových lietadiel typu F-35.