VIDEO: Rusko dodalo raketový systém S-300 do Sýrie

Moskva 3. októbra (TASR) - Ruské ministerstvo obrany zverejnilo v stredu videozáznam, ktorý zachytáva dodanie raketových systémov protivzdušnej obrany S-300 do Sýrie. Stalo sa tak po tom, ako ruský minister obrany Sergej Šojgu v utorok oznámil, že Moskva dodala Damasku celkovo 49 komponentov tohto systému. Podľa americkej vlády by to mohlo prispieť k eskalácii napätia v Sýrii.



Videozáznam, ktorý v stredu zverejnili ruské štátne televízne stanice, zachytáva vykladanie súčastí systému S-300 z ruského dopravného lietadla An-124 na leteckej základni Humajmím v Sýrii, kde operujú ruskí vojaci. Informovala o tom agentúra TASS.







Minister Šojgu 24. septembra oznámil, že Rusko v priebehu dvoch týždňov dodá sýrskej armáde systém protivzdušnej obrany S-300. Zdôvodnil to potrebou posilnenia bojových spôsobilostí sýrskej armády a zvýšenia bezpečnosti ruských vojakov pôsobiacich v Sýrii.



Vyjadril sa tak týždeň po tom, ako sýrska raketa nad Stredozemným morom zostrelila ruské prieskumné lietadlo Il-20, pričom zahynulo všetkých 15 osôb na palube. Bezprostredne po incidente Rusko zo zodpovednosti za zostrelenie svojho lietadla obvinilo Izrael.



V utorok Šojgu oznámil, že Rusko v pondelok zavŕšilo dodávky S-300 do Sýrie, pričom dodalo Damasku celkovo 49 súčastí systému vrátane radarov, riadiacich vozidiel a odpaľovacích zariadení. Systém je podľa Šojgua schopný zachytiť letecké útočné zbrane do vzdialenosti viac ako 250 kilometrov a zasiahnuť súčasne niekoľko vzdušných cieľov.



Hovorkyňa amerického ministerstva zahraničných vecí Heather Nauertová v utorok večer uviedla, že Spojené štáty zatiaľ nevedia potvrdiť pravdivosť správ o dodaní systému S-300 Sýrii. Ak však k takému to kroku naozaj došlo, mohol by prispieť k "vážnej eskalácii napätia" v sýrskom konflikte, varovala hovorkyňa, ktorú citovala agentúra Reuters.