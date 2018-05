Ruský minister zahraničných vecí navštívi vo štvrtok Severnú Kóreu

Ruský prezident Vladimír Putin minulý týždeň vyhlásil, že pre Rusko je mimoriadne dôležité zmierniť napätie v súvislosti so Severnou Kóreou.

Moskva 30. mája (TASR) - Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov navštívi vo štvrtok 31. mája Severnú Kóreu, kde bude rokovať o situácii na Kórejskom polostrove. Informovala o tom v stredu agentúra TASS s odvolaním sa na ruský rezort diplomacie.



"V pláne sú rokovania ministrov zahraničných vecí, ktoré sa sústredia na aktuálne otázky bilaterálnej agendy a postoje týkajúce sa situácie na Kórejskom polostrove a ďalších významných medzinárodných a regionálnych problémov," uviedlo ruské ministerstvo zahraničných vecí.



Ruský prezident Vladimír Putin minulý týždeň vyhlásil, že pre Rusko je mimoriadne dôležité zmierniť napätie v súvislosti so Severnou Kóreou. Podľa Putina by dohoda o "úplnom jadrovom odzbrojení KĽDR" mala zahŕňať aj "garancie jej zvrchovanosti a nedotknuteľnosti".



"Ak sa nebudete správať agresívne a nebudete zatláčať Severnú Kóreu do kúta, želaný výsledok sa dostaví skôr, než by mnohí očakávali a za nižšiu cenu," uviedol šéf Kremľa. Poukázal na skutočnosť, že Severná Kórea zdieľa hranicu s Ruskom. Aj preto je pre Rusko "mimoriadne dôležité" nájsť riešenie, najmä keď súčasná "situácia je na pokraji vojny".



Trump minulý štvrtok oznámil, že ruší pripravovaný summit so severokórejským vodcom Kim Čong-unom, plánovaný na 12. júna v Singapure. Krátko na to však uviedol, že stretnutie by sa predsa len mohlo konať. Trump v nedeľu povedal, že skupina predstaviteľov USA je v Severnej Kórei, aby tam plánovala summit. Zvýšilo to očakávania, že schôdzka oboch lídrov sa naozaj uskutoční.