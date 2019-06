Ruský novinár Golunov vyjadril obavy o svoju bezpečnosť

Ruský prezident Vladimir Putin vo štvrtok v súvislosti s Golunovým prípadom odvolal z funkcií dvoch generálov polície.

Moskva 14. júna (TASR) - Ruský novinár Ivan Golunov, ktorého v utorok zbavili obvinenia "z pokusu o nelegálny predaj omamných látok vo veľkom objeme", vyhlásil, že sa obáva o svoju bezpečnosť. V piatok o tom informovala agentúra Interfax.



"Do určitej miery sa bojím o svoju bezpečnosť, pretože situácia zatiaľ nie je veľmi jasná. Nie je jasné, čo cítia a prežívajú operační dôstojníci, ktorých určite ani vo sne nenapadlo, že situácia sa môže vyvinúť takýmto smerom," vyhlásil Golunov v rozhovore so žurnalistkou a bývalou kandidátkou na ruskú prezidentku Xenijou Sobčakovou.



"Môže to byť čokoľvek. Budem sa snažiť byť opatrný. Veľmi sa chcem vrátiť k normálnemu životu - bez obáv cestovať metrom a písať si v ňom poznámky," dodal novinár.



Golunova minulý týždeň v Moskve zadržali na základe obvinení "z pokusu o nelegálny predaj omamných látok vo veľkom objeme". Novinár na súde tvrdil, že drogy mu policajti podstrčili. Golunov verí, že jeho zadržanie súvisí s novinárskou prácou, keď sa venoval vyšetrovaniu podozrivých káuz v pohrebných službách. Vypovedal tiež, že na policajnej stanici bol vystavený fyzickému násiliu. Súd cez víkend rozhodol, že Golunov bude do 7. augusta v domácom väzení.



Po mohutnej kampani na jeho podporu — nielen v Rusku, ale aj v zahraničí — v utorok ministerstvo vnútra oznámilo, že obvinenie stiahlo a trestné stíhanie zastavilo.



Na novinárovu podporu sa v stredu v Moskve konal úradmi nepovolený pochod. Polícia počas neho zadržala vyše 500 ľudí.



Ruský prezident Vladimir Putin vo štvrtok v súvislosti s Golunovým prípadom odvolal z funkcií dvoch generálov polície.