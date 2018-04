Ruský ombudsman kritizuje zadržanie Magomedovovcov

Zatknutie oligarchov Magomedovovcov malo v Rusku veľký ohlas, keďže od zadržania a odsúdenia kedysi najbohatšieho Rusa Michaila Chodorkovského ide o prvý zásah štátnych orgánov proti zbohatlíkom.

Moskva 3. apríla (TASR) - Ruský splnomocnenec pre ochranu práv podnikateľov Boris Titov v utorok kritizoval postup ruských úradov, ktoré do 30. mája uvalili väzbu na dvojicu oligarchov, bratov Zijavudina a Magomeda Magomedovovcov podozrivých z krádeže 2,5 miliardy rubľov pri realizácii štátnych zákaziek.



Vyšetrovanie ich prípadu prebieha v 25 regiónoch Ruska, ale aj v daňových rajoch v zahraničí, uviedla v utorok REN TV.



Zatknutie oligarchov Magomedovovcov malo v Rusku veľký ohlas, keďže od zadržania a odsúdenia kedysi najbohatšieho Rusa Michaila Chodorkovského ide o prvý zásah štátnych orgánov proti zbohatlíkom. Špekuluje sa aj o tom, že ide o politicky motivovaný zásah.



Ombudsman Titov podľa agentúry Interfax upozornil, že Magomedovovci v tejto fáze vyšetrovania nemali byť vzatí do väzby. Vyslovil tiež obavy, že tento krok vyšetrovateľov poškodí podnikanie Magomedovovcov.



Titov poznamenal, že ak aj bolo potrebné zabrániť úteku bratov do zahraničia, vyšetrovatelia mali navrhnúť radšej domáce väzenie.



Zijavudina a Magomeda Magomedovovcov zadržali v sobotu pre podozrenie z krádeže 2,5 miliardy rubľov. Získať ich údajne mali pri stavbe nového futbalového štadióna v Kaliningrade a pri realizácii niekoľkých projektov v oblasti infraštruktúry v Petrohrade. Podozriví sú údajne aj zo zločineckého sprisahania. Ak ich súd uzná za vinných, hrozí im doživotie.



Podľa viacerých ruských médií Magomedovovci pochádzali z Dagestanu, kde prakticky kontrolovali všetko podnikanie v oblasti stavebníctva. Vlani sa pokúšali rozdeliť si sféry vplyvu s podnikateľom a politikom Sulejmanom Kerimovom, ktorý bol vlani na jeseň zadržaný vo Francúzsku, kde ho podozrievajú z prania špinavých peňazí a daňových podvodov s vilami. V jeho spore s bratmi Magomedovovcami šlo najmä o kontrolu nad letiskom v Machačkale.