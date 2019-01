Ruský raper Husky žaluje Rusko na Európskom súde pre ľudské práva

Huskyho vystúpenie, ktoré mal odohrať 21. novembra bolo zrušené po tom, ako prokuratúra organizátorov varovala, že v jeho piesňach sú výzvy na samovraždu, násilie, extrémizmus a propagácia drog.

Moskva 19. januára (TASR) - Ruský raper Husky (občianskym menom Dmitrij Kuznecov) podal sťažnosť na Európsky súd pre ľudské práva (ESĽP). Podľa denníka Novaja gazeta o tom informoval jeho právnik Alexej Avanesjan. Podľa neho sa sťažnosť týka dosúdnej väzby, porušenia práva na spravodlivý proces i práva na slobodu prejavu.



Právnik vo svojom vyhlásení poukázal na to, že piesne Huskyho sú z pohľadu štátu "v rozpore s ruskou politikou v oblasti pop kultúry a mládeže". Súd, ktorý v Huskyho prípade rozhodoval, preto nemožno považovať za nezávislý a nestranný, domnieva sa advokát.



Huskyho vystúpenie, ktoré mal odohrať 21. novembra 2018 v Krasnodare, bolo zrušené po tom, ako prokuratúra organizátorov varovala, že v jeho piesňach sú výzvy na samovraždu, násilie, extrémizmus a propagácia drog.



Husky v daný večer na represie úradov reagoval improvizovaným koncertom pred skandujúcim davom svojich fanúšikov, ktorým zarapoval zo strechy zaparkovaného cudzieho auta.



Polícia ho krátko na to zadržala a predviedla na výsluch. Následne bol odsúdený na 12 dní väzenia. O štyri dni neskôr bol tento trest v odvolacom konaní zrušený.



Raper vo svojich textoch kritizuje režim prezidenta Vladimira Putina a neslobodu, v ktorej musia vyrastať mladí Rusi. Podľa ministerstva kultúry je jeho tvorba extrémistická a v textoch údajne okrem iného uráža veriacich a vyzýva na cudzoložstvo.



Koncom roku nebol Husky jediným hudobníkom, ktorému zrušili koncerty. Podobný osud postihol aj viacero iných interpretov a skupín, ktoré sú medzi mládežou a na internete veľmi populárne. Boli medzi nimi raper Allj, či skupina Ic3peak, hrajúca elektronickú tanečnú hudbu (EDM).



Do kauzy zasiahol v polovici decembra aj ruský prezident Vladimir Putin, ktorý vyzval vyhýbať sa krajnostiam so zákazmi v kultúre vrátane rapu. Upozornil, že zákazy koncertov môžu mať opačný efekt a viesť k zvýšeniu popularity perzekvovaných umelcov.