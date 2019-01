Ruský Roskomnadzor začal konanie proti Facebooku a Twitteru

V polovici decembra poslal Roskomnadzor obom spoločnostiam listy s upozornením, že musia rešpektovať ruské zákony, ktoré vyžadujú, aby údaje o miestnych používateľoch boli uchovávané v Rusku.

Moskva 21. januára (TASR) - Ruská Federálna služba pre dozor v oblasti telekomunikácií, informačných technológií a masmédií (Roskomnadzor) začala viesť správne konanie voči Facebooku a Twitteru. Tieto spoločnosti podľa Roskomnadzoru nepredložili v stanovenej lehote konkrétne plány a termíny ohľadom lokalizácie databáz svojich používateľov v Rusku.



Ako v pondelok informovala agentúra Interfax, obe firmy majú mesiac na nápravu. Ak k nej nedôjde, Roskomnadzor proti nim podnikne konkrétne kroky.



V polovici decembra poslal Roskomnadzor obom spoločnostiam listy s upozornením, že musia rešpektovať ruské zákony, ktoré vyžadujú, aby údaje o miestnych používateľoch boli uchovávané v Rusku. Odpovedať na list mali do 30 dní, teda do 17. januára 2019.



Interfax informovali, že Roskomnadzor do minulého piatku dostal od oboch spoločností len "formálne odpovede", ktoré neobsahujú žiadne konkrétne údaje o lokalizácii databáz a ani údaje, kedy k nej dôjde.



Roskomnadzor už Facebook a Twitter opakovane varoval, že ich donúti dodržiavať zákon o osobných údajoch, podľa ktorého sú zahraničné spoločnosti povinné skladovať údaje v Rusku. Upozornil, že ruská vláda nebude v tejto veci robiť výnimky, aj keď berie na vedomie špecifiká služby Facebook.



Zákon o osobných údajoch nadobudol v Rusku účinnosť v roku 2015. Jeho odporcovia ho kritizujú za to, že by potenciálne mohol znamenať sprístupnenie údajov pre ruskú spravodajskú službu.



Ako poznamenala agentúra AFP, v Rusku v posledných rokoch rastie tlak úradov Rusko na sociálne siete, webové stránky a aplikácie, čo opozícia vníma ako pokus o umlčanie hlavných fór pre politickú diskusiu a organizovanie protestov.



V apríli minulého roka sa v Moskve zhromaždili tisíce ľudí, aby vyjadrili podporu pre slobodu internetu po tom, ako sa ruské úrady pokúsili zablokovať prístup k populárnej aplikácii Telegram. Telegram odmietol poskytnúť štátnym bezpečnostným orgánom prístup ku konverzáciám, ktoré sú šifrované. V roku 2016 zasa ruskí poskytovatelia internetového pripojenia zablokovali sieť LinkedIn po tom, čo Roskomnadzor vyhlásil, že porušila zákon o uchovávaní údajov.