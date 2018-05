Ruský senátor upozorňuje na riziká kampane za očistu povesti Británie

Vo svojom mikroblogu Kosačev upozornil, že kampaň za očistu renomé sa môže obrátiť proti samotnej Británii ako krajine s vhodnými podmienkami pre podnikanie.

Moskva 21. mája (TASR) - Predseda zahraničného výboru ruskej Rady federácie Konstantin Kosačev považuje výzvu britského parlamentu, aby vláda pritvrdila svoj boj proti peniazom z Ruska prepieraným v Londýne, za reakciu na hromadiace sa obvinenia na adresu Londýna, že po kauze otravy bývalého agenta Sergeja Skripaľa rozpútal protiruskú hystériu, a pritom roky "bez výčitiek" prijímal z Ruska pochybný kapitál i jeho majiteľov.



Kosačev tak podľa agentúry RIA Novosti reagoval na správu zahraničného výboru Dolnej snemovne britského parlamentu. V nej, ako uviedol Kosačev, poslanci kritizujú vládu v Londýne "za neschopnosť zbaviť krajinu povesti práčky špinavých peňazí".



Vo svojom mikroblogu na Facebooku Kosačev upozornil, že kampaň za očistu renomé sa môže obrátiť proti samotnej Británii ako krajine s vhodnými podmienkami pre podnikanie.



Podľa ruského senátora sa totiž môže stať, že britským úradom sa bude zdať podozrivý aj úplne legálny kapitál či investície - a to "len preto, že sa niekomu nepozdáva krajina ich pôvodu".



Podľa Kosačeva takto "Londýn môže stratiť viac, ako získa". Súčasne napísal, že "politika má teraz navrch nad ekonomikou a britské vedenie sa nastavilo do 'režimu Trump': je pripravené škodiť si, len aby sa zbavilo obvinení na domácej scéne".



Poslanec dolnej komory ruského parlamentu Anton Morozov (LDPR) v pondelok ocenil výzvu britských poslancov na zintenzívnenie boja proti kapitálu získanému nečestným spôsobom.



Morozov povedal, že Británia bola v Rusku "vždy vnímaná ako miesto, kde sa hromadia všetky nakradnuté peniaze". "Stalo sa pravidlom, že kapitál získaný nečestným spôsobom končí práve v Londýne... Ak tieto sankcie - najtvrdšie voči našim podvodníkom a zlodejom, ktorí tam (do Londýna) ušli s veľkými peniazmi - budú uvalené, nám (v Rusku) to len prospeje," dodal.