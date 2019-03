Ruský súd: Američan obvinený zo špionáže bude vo väzení do konca mája

Whelana (48) zadržali príslušníci FSB údajne priamo pri špionážnej misii. Ak ho v Rusku uznajú za vinného, hrozí mu 10-20 rokov väzenia.

Moskva 14. marca (TASR) - Ruský súd potvrdil predchádzajúce rozhodnutie o zotrvaní vo väzbe o ďalšie tri mesiace vydaný pre bývalého príslušníka námornej pechoty USA Paula Whelana, ktorého zadržali pre podozrenie zo špionáže. Informovala o tom agentúra AP.



Whelana, ktorý má americké, britské, kanadské a írske pasy, zatkli v moskovskom hoteli 28. decembra. Obvinenia popiera.



Moskovský mestský súd vo štvrtok potvrdil predchádzajúce rozhodnutie z februára, podľa ktorého vo väzbe zostane do konca mája.



Whelanovi niekto údajne podal externý pamäťový disk, na ktorom boli utajované informácie, o ktorých nevedel. Povedal to vo štvrtok jeho právny obhajca a zároveň potvrdil, že Whelan je obvinený zo špionáže pre Spojené štáty.



Whelana (48) zadržali príslušníci FSB údajne priamo pri špionážnej misii. Ak ho v Rusku uznajú za vinného, hrozí mu 10-20 rokov väzenia.



Príbuzní uviedli, že bol v Moskve, aby sa ako hosť zúčastnil na priateľovej svadbe. Rodina sa so žiadosťou o pomoc obrátila na americký Kongres, ministerstvo zahraničných vecí USA i veľvyslanectvo USA v Rusku.



Viacerí americkí experti na bezpečnostnú problematiku vyjadrili pochybnosti nad tvrdeniami, že Whelan je špiónom.