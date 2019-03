Ruský súd zamietol povolenie na výstavbu plniarne vôd z jazera Bajkal

Medzičasom miestni obyvatelia usporiadali niekoľko protestov proti výstavbe závodu, pretože sa obávajú, že ak bude továreň spustená do prevádzky, spôsobí jazeru veľké ekologické škody.

Moskva 27. marca (TASR) - Súd v ruskom meste Irkutsk v stredu zamietol ako nezákonné stanovisko úradov na kontrolu životného prostredia, ktoré povolili výstavbu plniarne vody z jazera Bajkal. Informovala o tom agentúra Interfax.



Ako uviedla agentúra AFP, rozhodnutie súdu prišlo krátko po tom, ako petíciu proti výstavbe plničky na internete podpísal vyše milión ľudí.



V petícii sa uvádzalo, že fľaškovaná voda z Bajkalu sa bude exportovať do Číny. Autori textu tiež upozornili, že továreň zablokuje prístup k jazeru a spôsobí na ňom a jeho okolí nenapraviteľné škody. Jazero Bajkal je pritom zapísané do zoznamu svetového dedičstva UNESCO.



Súd dospel k záveru, že experti pri posudzovaní vplyvov činnosti továrne na okolitú prírodu nebrali do úvahy, že v tesnej blízkosti miesta, kde má objekt vzniknúť, žije či rastie 40 unikátnych zástupcov flóry a fauny. Prokuratúra upozornila aj na malú vzdialenosť, ktorá by továreň delila od brehu jazera. Namietala tiež proti priebehu a kvalite stavebného konania k projektu.



Žalovaná strana - investor, spoločnosť AquaSib s väčšinovým podielom firmy z Číny, a Federálny úrad pre dohľad nad prírodnými zdrojmi (Rosprirodnadzor) - pred súdom odmietli všetky pripomienky prokuratúry a vyhlásili, že dozorný orgán ako dôkazy pre svoje tvrdenia použil závery vedcov spred 25 rokov. Uviedli tiež, že nové expertízy sa v okolí obce Kultuk nerobili.



Rosprirodnadzor poukázal aj na to, že v čase stavebného konania nemali obyvatelia obce Kultuk žiadne závažnejšie pripomienky k projektu. Úrad tiež pripomenul, že odvolacia lehota k vydaniu stavebného povolenia dávno uplynula.



Ako dodala agentúra Interfax, výstavba závodu sa začala v januári tohto roku a prokurátor daného obvodu podal sťažnosť proti nej až začiatkom marca. V marci bola výstavba pozastavená.



Medzičasom miestni obyvatelia usporiadali niekoľko protestov proti výstavbe závodu, pretože sa obávajú, že ak bude továreň spustená do prevádzky, spôsobí jazeru veľké ekologické škody.



Ruský premiér Dmitrij Medvedev už dávnejšie nariadil preveriť projekt plniarne na jej súlad s ekologickými štandardmi. Rada pre ľudské práva pri kancelárii ruského prezidenta s odvolaním sa na limnológov - odborníkov na vnútrozemské vodné plochy - tiež deklarovala, že výstavba takéhoto závodu na brehu jazera Bajkal môže ohroziť vzácne druhy zvierat žijúce v okolí.



Hlavný inžinier spoločnosti AquaSib Vladislav Gerkovenko po vynesení súdneho verdiktu vyhlásil, že firma sa proti rozsudku odvolá. V rozhovore pre agentúru TASS trval na tom, že plnička sa stavia legálne.



Najvyšší predstaviteľ regionálnych úradov Sergej Levčenko, ktorý projekt pôvodne podporoval, však tento mesiac vyhlásil, že dané územie je "environmentálne chránenou pôdou" a že nevidí potenciál, aby tam bol závod na plnenie.



Agentúra AFP uviedla, že jazero Bajkal je častým cieľom návštev čínskych turistov, miestni obyvatelia však tvrdia, že tento turistický ruch nie je pre oblasť prínosom, pretože zájazdy organizujú takmer výhradne čínske firmy.



Bajkal je po Kaspickom mori druhým najväčším jazerom v Rusku. Žije v ňom 1200 druhov živočíchov, pričom tri štvrtiny sú endemity. V Bajkale je pätina svetových zásob povrchovej sladkej vody.