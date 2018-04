Zmejevskij: Vydanie Nikulina do USA bude mať dosah na vzájomné vzťahy

Ako konkrétne by sa toto zhoršenie malo prejaviť, ruský veľvyslanec v ČR nespresnil.

Praha 4. apríla (TASR) - Ruský veľvyslanec v Prahe Alexander Zmejevskij varoval v stredu na tlačovej konferencii, že vydanie údajného ruského hackera Jevgenija Nikulina do USA zhorší vzájomné vzťahy medzi ČR a Ruskom. Ako konkrétne by sa toto zhoršenie malo prejaviť, nespresnil.



"Zdieľame pohoršenie a sklamanie z tohto kroku. Tí, ktorí rozhodovali o vydaní, dali prednosť spojeneckým väzbám. Toto rozhodnutie považujeme za zámerný politicky motivovaný krok Českej republiky, ktorý je zameraný na oslabenie konštruktívneho základu bilaterálnych vzťahov. Situácia okolo Jevgenija Nikulina bude mať zlý dopad na vzájomné vzťahy. Ako sa to prejaví, uvidíme," povedal Zmejevskij podľa servera Novinky.cz.



Veľvyslanec vyjadril ľútosť nad tým, "že neboli využité všetky právne možnosti a prevážila spojenecká lojalita, ktorá sa stala v poslednej dobe prioritou". Česko podľa neho nevenovalo patričnú pozornosť ruským výzvam, že v podmienkach "rozvinutej protiruskej hystérie v USA" nemôže Nikulin počítať so spravodlivým procesom.



"Keď sa Nikulin ocitol na území USA, hrozí mu tridsať rokov. A nie je tu možnosť, že pri takomto pružnom prístupe výška trestu nestúpne (aj) na 85 rokov? V takom prípade rastie aj zodpovednosť tých, ktorí tu rozhodovali o vydaní," uviedol Zmejevskij.



Dodal, že obvinenia zo strany USA sa menili, pričom z hackerského útoku pripisovanému Nikulinovi pôvodne Američania obviňovali Číňanov. Upozornil i na to, že Nikulin bol do USA vydaný zhruba v čase návštevy predsedu americkej Snemovne reprezentantov Paula Ryana v Prahe.



Zmejevskij tiež kritizoval, že Nikulin bol vydaný v noci a bez toho, aby bol informovaný jeho právnik, čo "skôr pripomína operáciu tajných služieb". "Je signifikantné, že niekoľko dní pred prijatím rozhodnutia už na letisku čakalo americké lietadlo," dodal.



O vydaní 30-ročného Nikulina, ktorého predvlani zadržali v Prahe na základe amerického zatykača, žiadali Američania i Rusi. Minister spravodlivosti Robert Pelikán, ktorý mal kompetenciu vo veci rozhodnúť, nakoniec uprednostnil USA. Nikulin bol do USA vydaný minulý týždeň.



Na Zmejevského kritiku reagoval rezort českej diplomacie, podľa ktorého ide o suverénne rozhodnutie opierajúce sa o nezávislé súdy, vrátane ústavného. "Za štandardnými a transparentnými postupmi českej justície a vlády je neprijateľné hľadať akékoľvek konšpiratívne pozadie," konštatovalo ministerstvo na Twitteri.



Na Nikulina vydal zatykač americký súd pre obvinenia z útokov na sociálne siete LinkedIn a Formspring, ako aj webové úložisko Dropbox z rokov 2012-13. Nikulin už na americkom federálnom súde po prevoze uviedol, že sa necíti vinný.



Česká polícia zadržala Nikulina v Prahe v roku 2016 na základe amerického zatykača. Žiadosť o jeho vydanie však predložilo aj Rusko, kde ho obviňujú z krádeže financií prostredníctvom internetu. Pred dvoma týždňami súd v českej metropole zamietol jeho žalobu na nezákonnosť rozhodnutia českého ministerstva vnútra. Súd potvrdil, že Nikulin nemá v Česku nárok na azyl.