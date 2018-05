Veľvyslanec v Nemecku žiada od Británie ospravedlnenie v kauze Skripaľ

Británia a mnoho ďalších európskych krajín obvinili z marcovej otravy Skripaľa a jeho dcéry Julije v anglickom meste Salisbury Kremeľ.

Berlín 27. mája (TASR) - Stovky diplomatov vyhostených v rámci roztržky okolo otravy dvojitého ruského agenta v Británii Sergeja Skripaľa sa môžu vrátiť iba v prípade, že sa Londýn riadne ospravedlní. Vyhlásil to ruský veľvyslanec v Berlíne Sergej Nečajev, ktorého výroky priniesla v nedeľu nemecká tlačová agentúra DPA.



Británia a mnoho ďalších európskych krajín obvinili z marcovej otravy Skripaľa a jeho dcéry Julije v anglickom meste Salisbury práve Kremeľ. Skripaľa len nedávno prepustili z nemocnice, kde bojoval o život a kde ho liečili po otrave nervovoparalytickou látkou.



Británia musí pripustiť, že "celá záležitosť bola nanič", uviedol pre agentúru DPA Nečajev.



"Musia uznať, že to bola veľká chyba, alebo veľká lož. Musia sa vrátiť v čase a povedať 'Prepáč, drahé Rusko, urobili sme veľkú chybu,'" dodal veľvyslanec.



Dvadsaťpäť krajín, ako aj NATO vyhostili približne 140 ruských diplomatov po tom, čo Británia pripísala vinu za otravu agenta a jeho dcéry Rusku - a dokonca aj samotnému prezidentovi Vladimirovi Putinovi. Prípad otravy vyústil do obrovskej operácie dekontaminácie v Salisbury. Úlohou vojenských expertov bolo očistiť celý rad lokalít od nervovoparalytickej látky novičok, ktorá bola použitá na otravu Skripaľovcov. Britské ministerstvo životného prostredia informovalo, že aj malé stopy po tejto látke môžu byť toxické.



Rusko podniklo odvetný krok a vyhostilo rovnaký počet vyslancov.



Nervovoparalytickú látku novičok, ktorá bola použitá pri útoku na Skripaľovcov, vyrobili podľa britských úradov v Rusku. Organizácia pre zákaz chemických zbraní (OPCW) uviedla, že britská analýza chemickej látky bola správna, ale OPCW konkrétne nemenovala túto chemikáliu, ani neobvinila Rusko.



Moskva odmieta akékoľvek spojenie s otravou Skripaľovcov. Ruskí predstavitelia označili obvinenia ako koordinovanú kampaň zameranú na zdiskreditovanie Ruska.