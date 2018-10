Veľvyslanec Jakovenko: V Rusku majú ľudia viac slobôd ako v Británii

Ruský veľvyslanec v Británii obvinil vládu premiérky Theresy Mayovej zo spustenia agresívnej protiruskej kampane, ktorá podľa neho spôsobila prudké zhoršenie vzťahov medzi oboma krajinami.

Londýn 12. októbra (TASR) - Rusko-britské vzťahy sú v dôsledku pôsobenia britskej vlády na "veľmi nízkej úrovni". Na tlačovej konferencii v Londýne to povedal ruský veľvyslanec v Londýne Alexandr Jakovenko, informovala televízia Sky News.



Jakovenko obvinil konzervatívnu vládu britskej premiérky Theresy Mayovej zo spustenia agresívnej protiruskej kampane", ktorá podľa neho spôsobila prudké zhoršenie vzťahov medzi oboma krajinami. Hovoril tiež o údajnej neochote Británie spolupracovať s Ruskom na objasnení pokusu o vraždu bývalého ruského dvojitého agenta Sergeja Skripaľa a jeho dcéry Julije v anglickom meste Salisbury.



Veľvyslanec tiež obvinil Britániu z neochoty komunikovať s Ruskom a povedal, že v Rusku je viac ako 60 ľudí obžalovaných z rôznych trestných činov a Británia ich odmieta vydať.



K útoku na Skripaľa a jeho dcéru Juliju došlo 4. marca a bola pri ňom použitá nervovoparalytická látka novičok. Británia z jeho uskutočnenia podozrieva agentov GRU. Podľa portálu Bellingcat ide o plukovníka GRU Anatolija Čepigu a lekára tejto tajnej služby Alexandra Miškina. Tí v kauze donedávna figurovali pod menami Ruslan Boširov a Alexej Petrov. Rusko obvinenia z pokusu o Skripaľovu vraždu od začiatku odmieta.



"Mnoho krajín nechápe, prečo Británia odmieta poskytnúť Rusku dôkazy, že Skripaľovi traviči sú Rusi, ktorých riadil Kremeľ?" opýtal sa na tlačovej konferencii Jakovenko. Podľa neho chce svet počuť, ako to so Skripaľovcami skutočne bolo, alebo chce počuť aspoň niečo, čomu by bolo možné uveriť.



Skutočnosť, že britské úrady odmietajú umožniť ruskej strane prístup ku Skripaľovcom, ktorí sa zdržujú na neznámom mieste v Británii, pokladá ruský veľvyslanec za porušenie Viedenského dohovoru o diplomatických stykoch z roku 1961. V tejto súvislosti Jakovenko obvinil Britániu, že si neplní svoje právne záväzky.



"Ľudia v Rusku majú viac slobôd ako v Británii," dodal ruský veľvyslanec v Británii.