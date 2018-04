Ruský zákonodarca varoval USA: Úder v Sýrii budeme pokladať za zločin

Americký prezident Donald Trump pohrozil vojenskou akciou po minulotýždňovom údajnom chemickom útoku na povstalcami ovládané sýrske mesto Dúmá, ležiace neďaleko Damasku.

Moskva 11. apríla (TASR) - Vplyvný ruský zákonodarca Andrej Krasov v stredu varoval Spojené štáty, že Rusko bude pokladať nálet na Sýriu za vojnový zločin. Informovala o tom agentúra AP.



Americký prezident Donald Trump pohrozil vojenskou akciou po minulotýždňovom údajnom chemickom útoku na povstalcami ovládané sýrske mesto Dúmá, ležiace neďaleko Damasku. Podľa aktivistov a záchranárov totiž v Dúmá po chemickom útoku zahynulo najmenej 40 ľudí. Sýrska vláda prezidenta Bašára Asada a jej spojenec Rusko popierajú, že k takému útoku vôbec došlo.



Ruská štátna agentúra RIA Novosti citovala Krasova, podpredsedu branného výboru Štátnej dumy (dolnej komory ruského parlamentu), podľa ktorého bude Rusko k americkému leteckého úderu v Sýrii pristupovať "nielen ako k aktu agresie, ale aj ako k vojnovému zločinu západnej koalície".



Rusko je kľúčovým podporovateľom sýrskeho prezidenta Asada - poskytuje letecké krytie pri Asadovej ofenzíve proti extrémistickej organizácii Islamský štát (IS) a proti sýrskym povstalcom. Navyše, v mnohých sýrskych vládnych zariadeniach sú rozmiestnení ruskí vojenskí poradcovia.



S tvrdením, že v meste Dúmá v oblasti východná Ghúta pri Damasku došlo v noci na nedeľu k chemickému útoku, prišli v nedeľu sýrski aktivisti, záchranári a zdravotníci. Zväz sýrskych záchranárskych organizácií (UOSSM) uviedol dokonca bilanciu až vyše 100 mŕtvych.



Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) s odvolaním sa na informácie získané od lekárov v danej obliehanej oblasti v stredu oznámila, že symptómy 500 sýrskych pacientov ošetrených po spomínanom útoku v Dúmá poukazujú na použitie toxických chemikálií.



WHO v stanovisku upozorňuje, že u osôb vystavených tomuto útoku sa vyskytli najmä príznaky vážneho podráždenia slizníc, zlyhania dýchania a narušenia centrálneho nervového systému.