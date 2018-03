Ruských diplomatov vyhostí aj Kanada

Ľudia odchádzajú z ruského veľvyslanectva v Londýne 20. marca 2018. Ruskí diplomati vyhostení z Británie odcestovali v utorok 20. marca 2018 do vlasti. K tomuto kroku došlo v súvislosti s prípadom otrávenia ruského exšpióna v Británii.

Kanada zároveň v pondelok oznámila, že zamietne žiadosť ruskej vlády o akreditáciu troch ďalších ruských diplomatov.

Ottawa 26. marca (TASR) - Kanada sa rozhodla ako prejav solidarity s Britániou vyhostiť štyroch ruských diplomatov. K takémuto opatreniu pristúpila po obdobných krokoch USA i krajín EÚ, ktoré vyhostením v pondelok reagovali na útok nervovoparalytickou látkou na bývalého ruského špióna Sergeja Skripaľa a jeho dcéry.



Kanadská ministerka zahraničných vecí Chrystia Freelandová podľa agentúry AP uviedla, že útok nervovou látkou, ku ktorému došlo na pôde blízkeho spojenca Kanady, bol opovrhnutia hodným činom a predstavoval potenciálnu hrozbu pre životy stoviek ľudí.



Štyria diplomati, ktorí budú vyhostení, pracujú na ambasáde v Ottawe či na konzuláte v Montreale. Podľa slov Freelandovej zneužili svoj diplomatický status na to, aby podkopali bezpečnosť Kanady alebo zasahovali do jej demokracie.



Spojené štáty v pondelok oznámili, že vyhostia 60 ruských diplomatov a nariadia zatvoriť ruský konzulát v meste Seattle. Ku kroku pristúpili v reakcii na útok na Skripaľa a jeho dcéru. V zapätí na to oznámil predseda Európskej rady Donald Tusk, že ruských diplomatov vyhostí aj celkovo 14 členských krajín Európskej únie. Aj Ukrajina následne uviedla, že vyhostí 13 ruských diplomatov.



Na bývalého dvojitého agenta Sergeja Skripaľa a jeho dcéru Juliju zaútočili 4. marca neznámi páchatelia, ktorí pritom podľa Británie použili nervovoparalytickú látku novičok, vyvinutú v bývalom Sovietskom zväze. Oboch našli v bezvedomí pred nákupným strediskom v Salisbury. Obaja sú stále v kritickom stave.