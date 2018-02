Ruských občanov obvinili zo zasahovania do volebného procesu v USA

Správu budeme aktualizovať.

Washington 16. februára (TASR) - Americká Veľká porota vzniesla voči 13 občanom Ruska a trom ruským subjektom obvinenia zo zasahovania do politického procesu v USA. Podľa agentúry AP to piatok oznámil úrad osobitného amerického vyšetrovateľa Roberta Muellera.



Na základe vyšetrovania boli voči 13 ruským občanom a trom spoločnostiam vznesené obvinenia z porušenia amerického trestného práva prostredníctvom zasahovania do volieb a politického procesu v USA. Mali sa pritom dopustiť sprisahania, počítačového a bankového podvodu a krádeže identity s priťažujúcimi okolnosťami.



Obvinení mali s páchaním týchto skutkov začať už v roku 2014, teda zhruba dva roky pred prezidentskými voľbami v USA konanými v novembri 2016.



Osobitný vyšetrovateľ Mueller vedie v USA nezávislé vyšetrovanie možných nelegálnych vzťahov medzi volebným štátom súčasného prezidenta Donalda Trumpa a predstaviteľmi Ruska. Preveruje tiež podozrenia zo zasahovania Ruska do amerických prezidentských volieb v roku 2016.



Muellerovo vyšetrovanie už viedlo k oficiálnemu obvineniu bývalého Trumpovho poradcu pre národnú bezpečnosť Michaela Flynna, ktorý udržiaval tajné kontakty s ruskými činiteľmi. Samotný Trump obvinenia zo spolupráce svojej kampane s Ruskom popiera a Muellerovo vyšetrovanie označuje za hon na čarodejnice.