Rutte: Brexit oslabí pozíciu Británie na svetovej scéne

Amsterdam 20. júna (TASR) - Brexit spraví z Británie "oslabenú krajinu", vyhlásil vo štvrtok pre stanicu BBC holandský premiér Mark Rutte. Podľa neho nebude Spojené kráľovstvo mimo Európskej únie "dostatočne veľké" na to, aby mohlo úspešne pôsobiť na politickej scéne sveta. Rutte tiež poznamenal, že odchodovú dohodu nie je možné vyrokovať do jesene.



Zmeny by sa mohli týkať politického vyhlásenia, ak Británia povie Európskej únii, ako hodlá naložiť s írskymi hranicami, dodal holandský premiér. Podľa jeho názoru však "nemá zmysel" viesť ďalšie vyjednávania, pokiaľ Londýn nezmení svoje limity.



Rutte v rozhovore pre reláciu Today stanice BBC Radio 4 vyjadril svoj otvorený odpor voči brexitu. "Nenávidím brexit z každého uhla, nenávidím bezdohodový brexit z každého uhla," povedal. Na otázku o možnosti druhého referenda uviedol: "Už som prestal snívať - musíme sa teraz skrátka vyhnúť tvrdému brexitu," varoval.



Reagujúc na návrhy, že EÚ by mohla v prípade nedosiahnutia dohody súhlasiť s prechodným obdobím, Rutte vyhlásil: "Tvrdý brexit je tvrdý brexit. Nerozumiem, prečo to chce niekto osladiť."



Bývalý britský minister pre brexit David Davis na Rutteho vyhlásenia odpovedal, že Boris Johnson, ktorého teraz podporuje v zápase o post lídra konzervatívcov, "verí v našu skvelú budúcnosť".



Johnson v utorok zvíťazil aj v druhom kole súboja o post nového lídra Konzervatívnej strany, ktorý sa stane aj britským premiérom. Ďalej idú aj ďalší štyria kandidáti: minister zahraničných vecí Jeremy Hunt, minister životného prostredia Michael Gove, poslanec Rory Stewart a minister vnútra Sajid Javid.



Britská premiérka Theresa Mayová sa postu líderky konzervatívcov oficiálne vzdala 7. júna. Stranu však dočasne povedie až do ukončenia výberu nástupcu. Zatiaľ zostane aj predsedníčkou vlády.



Termín odloženého odchodu Británie z EÚ je stanovený na 31. októbra.