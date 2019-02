Ružička: EÚ a Liga arabských štátov zbližovali pozície pred summitom

Slovenský diplomat zdôraznil, že v Egypte pôjde o historický summit, ktorého cieľom je pozrieť sa na to, ako možno ďalej posunúť politickú a bezpečnostnú stratégiu medzi oboma zoskupeniami.

Brusel 4. februára (TASR) - Zbližovanie vzájomných pozícií, identifikácia rozdielnych stanovísk a hľadanie spoločných východísk, to všetko bolo predmetom pondelňajšieho zasadnutia šéfov diplomacie z krajín EÚ a Ligy arabských štátov (LAŠ) v Bruseli, ktoré bolo poslednou "veľkou prípravou" na summit EÚ - LAŠ. Summit sa v dňoch 24. a 25. februára uskutoční v egyptskom letovisku Šarm aš-Šajch.



Pre TASR to uviedol štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR František Ružička.



Slovenský diplomat zdôraznil, že pôjde o historický summit, ktorého cieľom je pozrieť sa na to, ako možno ďalej posunúť politickú a bezpečnostnú stratégiu medzi oboma zoskupeniami.



Podľa jeho slov ministri z oboch skupín v pondelok prebrali široký okruh otázok s dôrazom na bezpečnosť, terorizmus, migráciu, rozvoj či regionálnu situáciu a vzťahy s Iránom.



"Takéto stretnutia sú dôležité, lebo aj keď vieme, že ak v niektorých otázkach máme rozdiel, tak si to vieme povedať a skúsiť využiť zvyšné tri týždne na doplnenie spoločných pozícií, na ich zblíženie alebo na nájdenie takej formulácie, ktorá nám pomôže sa posunúť ďalej," opísal rokovania Ružička.



Na otázku TASR, ako silno počas rokovaní s partnermi z arabských krajín rezonovala téma migrácie, Ružička upozornil, že je to komplexná téma, ktorá sa týka aj Európskej únie aj Ligy arabských štátov. "Aj medzi členmi tohto zoskupenia vidíme mnohé krajiny, ktoré nie sú len zdrojovými krajinami migrácie, ale aj krajiny, ktoré migrantov hostia v obrovských počtoch a musia s nimi pracovať a poskytnúť im všetky základné a nevyhnutné potreby," dodal.



Po vypuknutí sýrskej krízy sa krajinami s najväčším počtom migrantov na počet obyvateľov stali Libanon a Jordánsko (takmer tretina populácie). Obom arabským krajinám EÚ finančne a humanitárne pomáha zvládať túto situáciu.



"Nech robíme čokoľvek a nech sa tvárime akokoľvek, migrácia je a zrejme bude témou, ktorá rezonuje na ktoromkoľvek fóre. Politika EÚ v tejto oblasti je daná a dobrým spôsobom sa tvaruje," uviedol Ružička. Doplnil, že Slovensko v posledných mesiacoch urobilo niekoľko krokov, ktoré sú jasným potvrdením spoločnej solidarity pri pomáhaní krajinám pôvodu a tranzitu migrantov.



Tlačové agentúry cez víkend informovali, že vrcholné stretnutie predstaviteľov EÚ s arabskými a africkými štátmi zatienil spor medzi Maďarskom a ostatnými krajinami Únie. Stretnutie na úrovni veľvyslancov EÚ naznačilo, že Budapešť blokuje spoločnú pozíciu EÚ k spolupráci s Ligou arabských štátov. Ružička skonštatoval, že počas pondelňajších ministerských rokovaní nezaregistroval, že by sa nejaká delegácia "vyhraňovala" voči pozícii iných krajín. Dodal, že každá krajina vyjadrila svoje pozície vrátane tých, kde sú otvorené otázky, a spresnil, že bolo vidieť, že problémy sú vo vnútri jedného aj druhého zoskupenia.



"Našou úlohou bolo hľadať a zbližovať východiskové pozície pre rokovania predsedov vlád na summite v Šarm aš-Šajchu," zdôraznil Ružička. Slovenskú republiku by mal na tomto podujatí zastupovať predseda vlády Peter Pellegrini.



Spravodajca TASR Jaromír Novak