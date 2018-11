Rybára pri pobreží Škótska zachránili pred tuleňmi

Rybár sa prechádzal v piatok večer po pobreží neďaleko mesta Eyemouth, keď narazil na skupinu asi 50 tuleňov sivých. Zvieratá zareagovali podráždene a muž musel vyhľadať útočisko na útese.

Londýn 5. novembra (TASR) - Pobrežná stráž pri severnom pobreží Škótska zachránila rybára, ktorý uviazol na útese, kam ho zahnala skupina tuleňov. Informovala o tom v pondelok agentúra AP s odvolaním sa na informácie z britského úradu námornej a pobrežnej stráže (MCA).



Rybár sa prechádzal v piatok večer po pobreží neďaleko mesta Eyemouth približne 45 kilometrov východne od Edinburgu, keď narazil na skupinu asi 50 tuleňov sivých. Zvieratá zareagovali podráždene a muž musel vyhľadať útočisko na útese.



Mobilným telefónom si následne privolal pomoc. Rybára, ktorý trpel podchladením, sa záchranárom podarilo dostať do člna a dopraviť do bezpečia.



Jonathan Mustard z pobrežnej stráže povedal, že ľudia by si na škótskych plážach mali dávať pozor pred tuleňmi, ktoré sa snažia ochrániť svoje mláďatá.



Mustard ľuďom odporučil, aby pri sebe nosili mobilný telefón, pre prípad, že by si potrebovali privolať pomoc, napísal portál miestnej rozhlasovej stanice Planet Radio.