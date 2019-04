S. Arábia víta zaradenie iránskych gárd na teroristický zoznam USA

Tlačová agentúra DPA to uviedla s odvolaním sa na vyjadrenie zdroja zo saudskoarabského ministerstva zahraničných vecí.

Rijád 9. apríla (TASR) - Saudskoarabská vláda privítala v utorok rozhodnutie Spojených štátov zaradiť iránske Revolučné gardy do svojho zoznamu "zahraničných teroristických organizácií", pričom ho označila za "vážny krok v úsilí bojovať proti terorizmu". Tlačová agentúra DPA to uviedla s odvolaním sa na vyjadrenie zdroja zo saudskoarabského ministerstva zahraničných vecí, citované štátnymi médiami.



Najnovší krok Washingtonu nasleduje po "opakovaných žiadostiach" Rijádu, aby sa "medzinárodné spoločenstvo zameralo na problém terorizmu podporovaného Iránom", doplnila s odkazom na to isté vyjadrenie agentúra AFP.



Saudská Arábia ako sunnitské kráľovstvo je významným regionálnym súperom prevažne šiitského Iránu, pričom tieto dve krajiny podporujú opačné strany konfliktov prebiehajúcich v Sýrii či Jemene. V roku 2016 Rijád prerušil diplomatické styky s Teheránom na protest proti podpáleniu saudskoarabských diplomatických misií Iráncami, ktorých rozhnevala poprava šiitského duchovného v Saudskej Arábii.



Americký prezident Donald Trump v pondelok oznámil, že Spojené štáty zaradili iránske Revolučné gardy medzi "zahraničné teroristické organizácie". Tento krok má odrážať to, že Irán ako štát podporuje terorizmus, na čom sa podľa šéfa Bieleho domu aktívne a rôznymi spôsobmi podieľajú práve Revolučné gardy.



Iránska Najvyššia národná bezpečnostná rada následne označila za "teroristickú organizáciu" Centrálne velenie americkej armády (CENTCOM). Spojené štáty zároveň zaradila medzi krajiny podporujúce terorizmus.



Iránsky prezident Hasan Rúhání označil v utorok Spojené štáty za skutočného "lídra svetového terorizmu".