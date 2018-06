S. Kurz: Rakúske predsedníctvo v Rade EÚ sa sústredí na bezpečnosť

Rakúsky kancelár zdôraznil, že prioritou rakúskeho predsedníctva bude bezpečnostná a ochranná politika so zvláštnym dôrazom na boj proti ilegálnej migrácii.

Budapešť 21. júna (TASR) - Rakúsko pri nadchádzajúcom polročnom rotujúcom predsedníctve v Rade Európskej únie, ktoré sa začne 1. júla, sa sústredí na otázku bezpečnosti, na zlepšenie prosperity občanov európskych krajín a na zlepšenie spolupráce medzi členskými krajinami EÚ. Povedal to vo štvrtok v Budapešti na schôdzke premiérov krajín Vyšehradskej štvorky (V4) rakúsky kancelár Sebastian Kurz.



Na spoločnej tlačovej konferencii s dezignovaným českým premiérom Andrejom Babišom, maďarským premiérom Viktorom Orbánom, predsedom poľskej vlády Mateuszom Morawieckým a slovenským premiérom Petrom Pellegrinim rakúsky kancelár zdôraznil, že prioritou rakúskeho predsedníctva bude bezpečnostná a ochranná politika so zvláštnym dôrazom na boj proti ilegálnej migrácii.



"Chceme dosiahnuť, aby v centre diskusie nebolo rozdeľovanie ilegálnych prisťahovalcov, ale aby sa EÚ sústredila na spoločnú ochranu vonkajších hraníc," dodal Kurz.



Pellegrini poznamenal, že tieto predsedníctva susedných krajín - rakúske v Rade EÚ a slovenské vo V4 - poskytujú veľmi dobrú šancu na koordináciu. "Chvalabohu, na mnohé tie zásadné a ťažké otázky, minimálne čo sa týka migrácie, máme spoločné názory," konštatoval slovenský premiér s tým, že aj prioritou SR je bezpečná a silná Európa.



Z plánovaných aktivít slovenského predsedníctva vyzdvihol Pellegrini summit V4 + Nemecko, na ktorý už potvrdila účasť aj nemecká kancelárka Angela Merkelová. Podotkol, že pracujú na zopakovaní summitu V4 + Francúzsko s prezidentom Emmanuelom Macronom a že určite chce SR pripraviť aj stretnutie s novou talianskou vládou.



"Preberáme predsedníctvo v relatívne citlivom politickom období, keď Európa má veľa otvorených otázok, ale tu chcem byť konštruktívny partner, ktorý prichádza s konštruktívnymi návrhmi riešení," podčiarkol slovenský premiér, podľa ktorého krajiny V4 nechcú byť iba tými, ktorí dostávajú pokyny z Bruselu. Ako krajiny, ktoré prešli ťažkou cestou a dnes patria k hospodárskemu motoru, už majú právo hovoriť o tom, aké majú videnie sveta, pričom ochrana vonkajších hraníc je absolútnou prioritou pre nasledujúce mesiace.



Podľa slov Orbána krajiny V4 a Rakúsko sa zhodujú v tom, že Európa musí byť schopná chrániť svoje vlastné hranice a poskytnúť bezpečnosť svojim občanom.



Kurzovi odkázal, že Maďarsko očakáva od rakúskeho predsedníctva posilnenie EÚ, vytvorenie férovejšieho a bezpečnejšieho spoločenstva. Maďarský premiér ocenil, že s Kurzom otvorene hovorili aj o otázkach, v ktorých nie je zhoda medzi V4 a Rakúskom, akými sú otázka atómovej energetiky či rakúske zmeny v systéme rodičovských príspevkov.



Orbán oznámil, že v piatok bude v Budapešti rokovať s predsedom Európskej rady Donaldom Tuskom. V súvislosti s nedeľňajším neformálnym minisummitom k riešeniu migračnej krízy v Bruseli povedal, že postojom krajín V4 v tejto otázke je, že organizovanie rokovaní o riešení prisťahovalectva na najvyššej úrovni je kompetenciou Tuskom vedenej Európskej rady, a nie Európskej komisie. Predstavitelia V4 sa na nedeľňajšej bruselskej schôdzke nezúčastnia, dodal maďarský premiér.



Babiš vyjadril radosť z toho, že od júla preberá predsedníctvo v Rade EÚ Rakúsko, ktoré má napríklad v otázke migrácie totožný postoj s krajinami vyšehradského zoskupenia.



"Poľsko nepatrí do kruhu krajín priateľov prijímania utečencov," pripomenul Moravieczki. Vyjadril tiež nádej, že spoločné úsilie krajín V4 v otázkach kohézneho a agrárneho fondu Únie dospeje k cieľu.



Spravodajca TASR Ladislav Vallach