S. Naryškin obvinil Britániu z ničenia dôkazov v kauze Skripaľ

Skripaľovci sa terčom útoku stali vlani 4. marca. Otravu prežili a momentálne žijú na neznámom mieste, napísali nedávno britské médiá.

Moskva 17. januára (TASR) - Riaditeľ ruskej zahraničnej spravodajskej služby (SVR) Sergej Naryškin vo štvrtok obvinil Britániu, že ničí dôkazy v kauze otravy bývalého agenta ruskej vojenskej rozviedky Sergeja Skripaľa a jeho dcéry Julije, ku ktorej došlo v marci 2018. Informovala o tom vo štvrtok agentúra RIA Novosti.



Naryškin vyhlásil, že britské orgány "sústavne zametajú stopy po tomto spáchanom trestnom čine, ničia dôkazy, pričom s tým začali od prvých dní" prípadu. "Je to špinavá provokácia zo strany úradov Veľkej Británie," uviedol Naryškin. Položil tiež otázku, kde sa nachádzajú ruskí občania Julija Skripaľová a jej otec, a prečo ich britské úrady skrývajú.



Agentúra RIA Novosti začiatkom januára citovala vyhlásenie ruského veľvyslanectva v Londýne, ktoré vyslovilo podozrenie, že články v britskej tlači týkajúce sa súčasného života Skripaľovcov sú len podvrh. Ruská ambasáda má obavy, že britské úrady držia Skripaľovcov na neznámom mieste. Britské denníky však informovali, že Skripaľovci žijú na juhu Anglicka, pokračujú v liečbe a zmenili si vizáž.



Naryškin svojím vyhlásením reagoval na sankcie EÚ proti údajným páchateľom útoku na Skripaľovcov - ruským občanom Alexandrovi Petrovovi a Ruslanovi Boširovovi.



Tí svoju vinu v rozhovore pre ruskú spravodajskú televíziu RT a agentúru Sputnik rozhodne popreli. Tvrdili, že v anglickom meste Salisbury, kde Skripaľ žil, boli ako turisti a bývalého agenta vraj nepoznajú. Uviedli, že podnikajú v oblasti fitnes a popreli, že by boli agentmi ruskej tajnej služby, ako to tvrdí Británia.



Skripaľovci sa terčom útoku stali vlani 4. marca. Otravu prežili a momentálne žijú na neznámom mieste, napísali nedávno britské médiá.



Britské úrady neskôr označili jed použitý pri útoku na Skripaľovcov za nervovoparalytickú látku novičok a britská premiéra Theresa Mayová vyhlásila, že pokus o Skripaľovu likvidáciu bol "takmer isto" schválený ruským vedením.



Ruská strana kategoricky odmietla všetky špekulácie v tomto smere a poukázala na to, že v Sovietskom zväze ani v Rusku nikdy neexistovali programy na vývoj takejto látky.



Okrem Skripaľovcov a policajta Nicka Baileyho prišli do kontaktu s látkou podobnou novičku vlani v júni aj Charlie Rowley a Dawn Sturgessová, ktorá otrave podľahla. Pár žil v meste Amesbury, ktoré leží približne 12 kilometrov severne od Salisbury v grófstve Wiltshire v južnej časti Anglicka.