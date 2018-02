S. Németh: V4 ukázala, že migráciu možno zastaviť

Predseda výboru pre obranu a bezpečnosť maďarského parlamentu Németh informoval, že jednou z hlavných tém konferencie je rastúci migračný tlak na Európu a na krajiny vyšehradského zoskupenia.

Budapešť 22. februára (TASR) - Krajiny Vyšehradskej štvorky (V4) ukázali, že ilegálnu migráciu je možné zastaviť, vyhlásil vo štvrtok v Budapešti predseda výboru pre obranu a bezpečnosť maďarského parlamentu Szilárd Németh v úvode schôdzky predsedov výborov obrany parlamentov Česka, Maďarska, Poľska a Slovenska.



Podľa agentúry MTI Németh informoval, že jednou z hlavných tém konferencie je rastúci migračný tlak na Európu a na krajiny vyšehradského zoskupenia.



Politik maďarskej vládnej strany Fidesz ďalej poznamenal, že v uplynulom období sa viaceré organizácie po celom svete, politické a ekonomické sily, ale aj lobistické skupiny snažili v rámci Organizácie Spojených národov a Európskej únie presadiť názor, že migrácia je správnou vecou.



"Tieto organizácie sa odvolávajú na to, že ide o nezastaviteľný proces, a preto by chceli pre ilegálnu migráciu vytvoriť zákonný rámec a všetky prekážky pred migráciou, akými sú hraničné zábrany či potlačenie kriminality, odstrániť," zdôraznil Németh s poznámkou, že príkladná spolupráca V4 od roku 2015 v strednej Európe dokazuje, že tento problém je možné riešiť.



Do krajín, kde sa tým nezaoberali a nechránili si svoje hranice - napríklad Španielska, Talianska či Grécka -, prúdia masy migrantov aj naďalej.



Po úvodnom prejave nasledovalo neverejné plenárne rokovanie šéfov uvedených parlamentných výborov za účasti predstaviteľov maďarskej armády.



V závere schôdzky podpísali predsedovia výborov krajín V4 spoločné vyhlásenie o posilnení ďalšej spolupráce v oblasti obrany - v záujme posilnenia bezpečnosti a stability regiónu.



Delegácie výborov rokovali najmä o otázke migrácie a o vzťahu k nej. Podľa Németha sa rokovacie strany zhodli v tom, že migrácia je škodlivá a že nepripustia, aby z nej ktokoľvek v budúcnosti urobil zákonnú záležitosť.



